Come creare addobbi natalizi in feltro

Non sai come abbellire l'albero di Natale? Semplice, ti basta creare degli addobbi natalizi in feltro, adorabili e facilissimi da realizzare. Con questo particolare tessuto puoi creare decorazioni di ogni tipo, dai piccoli alberelli natalizi agli gnomi, fino alle decorazioni minimal. Quali saranno i tuoi addobbi preferiti?

Fonte immagine: iStock

Fra poche settimane daremo il benvenuto al mese di Dicembre, e sai cosa significa questo? Significa che sta per iniziare la stagione degli addobbi natalizi fai da te in feltro, in stoffa, plastica riciclata, carta e cartoncino. Il periodo natalizio porta sempre con sé qualcosa di magico, risveglia in noi la voglia di realizzare adorabili decorazioni, piccoli gnomi con la loro giacchettina rossa, buffe renne e l’immancabile trio, Babbo Natale, l’uomo di neve e l’abete decorato a festa.

Le nostre mani scalpitano già dalla voglia di creare tanti lavori natalizi in feltro, e non vediamo l’ora di riciclare materiali, stoffe e bottoni che abbiamo messo da parte durante l’anno. Tra l’altro, il vantaggio del fai da te non si limita “solo” alla possibilità di dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Eh no, c’è molto di più.

Le decorazioni che realizzeremo, infatti, possono fungere da perfetti regalini per amici e parenti, simpatici chiudipacco e carinissimi addobbi per decorare la casa e l’albero di natale.

Ma quali saranno, dunque, le più simpatiche novità per gli amanti dei lavori in feltro? Dall’omino di pan di zenzero ai babbi natali, diamo un’occhiata ai lavoretti di Natale più soffici e morbidi da cucire con le nostre mani.

Idee facili per creare addobbi natalizi in feltro

Fonte: iStock

In questo nostro spazio dedicato alla creatività, vogliamo proporti degli addobbi natalizi fai da te con i fiocchi (in senso metaforico, e non solo).

Di seguito puoi trovare alcune idee a cui ispirarti in vista delle feste per aggiungere un po’ di colore e calore alla tua casa.

Albero di Natale in feltro

Uno dei più famosi simboli del Natale è senz’altro l’abete, quindi perché non realizzarlo con del semplice feltro?

Ti basterà ritagliare la stoffa aiutandoti con un cartamodello stampato, e decorare l’alberello con bottoncini, glitter, sottili nastrini e altri piccoli dettagli. Mi raccomando, non esagerare con le decorazioni. Spesso è vero il motto “less is more”.

Per ottenere un effetto più “morbidoso”, puoi realizzare due sagome, cucile insieme e inserisci all’interno dei pezzetti di stoffa o del cotone riciclato per creare spessore. Ed ecco pronto un perfetto albero di feltro natalizio.

Fonte: iStock

Palline di feltro

Se intendi sostituire le classiche palline dell’albero di natale di plastica con decorazioni in tessuto, il feltro potrebbe fare davvero al caso tuo. Per realizzare questo addobbo, ti basterà tagliare il feltro della forma desiderata, creando due sagome uguali.

Quindi, cuci i bordi delle palline di natale lasciando uno spazietto aperto per inserire l’imbottitura. Dopodiché, potrai completare gli ultimi ritocchi.

Applica le decorazioni usando colla a caldo o colla per tessuti, ed ecco pronte delle decorazioni economiche e di grande impatto.

Fonte: Pixabay

Decorazioni in feltro minimal

Se preferisci lo stile minimal e un po’ nordico o scandinavo, il feltro bianco, beige o marrone saranno le soluzioni che fanno per te, da impreziosire con tocchi di rosso e verde qua e là.

Con lo stesso procedimento che abbiamo appena visto, potresti realizzare piccole casette innevate, palline di natale, simpatiche renne, stelle, omini di neve e altre decorazioni minimal ma eleganti.

5 consigli per creare addobbi natalizi in feltro fai da te

Fonte: iStock

Prima di lasciarti alle tue creazioni, qualche utile consiglio per semplificare il lavoro e renderlo più divertente. In fondo, l’obiettivo di questi lavoretti fai da te non è proprio quello di divertirsi creando qualcosa di unico?

Per creare i dettagli dei tuoi addobbi puoi utilizzare tutto quello che ispira la tua fantasia, come vecchi bottoni per gli occhi, glitter per creare l’effetto scintillante, nastrini, perline e così via. Per incollare le decorazioni e i dettagli più piccoli, utilizza colla a caldo o colla per tessuti. Semplificherai di molto il lavoro. Se sei in cerca di cartamodelli per le decorazioni natalizie in feltro, il più delle volte è sufficiente stampare un disegno “da colorare” per bambini, e ritagliare il tessuto seguendo le linee dell’immagine. In alternativa, puoi disegnare tu stesso la forma che intendi realizzare. Per realizzare l’imbottitura non è necessario comprare dell’ovatta. Potresti utilizzare delle stoffe o lana di scarto, cotone che hai già in casa o altri materiali morbidi. Per cucire le decorazioni in feltro è sempre preferibile utilizzare il punto coperta o punto festone, che offre un bell’effetto decorativo, specialmente se realizzato con un filo di un colore vivace e in contrasto con quello del feltro. Se, però, non hai molta dimestichezza con l’arte del cucito, ti consigliamo di utilizzare un filo simile al colore del feltro, per rendere meno evidenti eventuali difetti di cucitura.

E se proprio non sai cucire, fa niente, basterà un po’ di colla a caldo e potrai realizzare le tue decorazioni in tempo per Natale!