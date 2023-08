Come pulire la macchinetta del caffè in modo naturale

Per pulire la macchinetta del caffè in modo naturale, puoi servirti di due soluzioni pratiche ed efficaci. Il primo procedimento è quello a base di aceto e acqua, mentre per il secondo sfrutteremo il potere decalcificante del bicarbonato.

Fonte immagine: iStock

È possibile pulire la macchinetta del caffè a cialde in modo naturale, evitando di dover acquistare prodotti specifici spesso costosi e decisamente poco eco-friendly? La risposta a questa domanda è si, esistono alcuni rimedi naturali per decalcificare egregiamente la macchina del caffè, e in questo articolo impareremo a mettere in pratica i più efficaci.

Prima di darci alle “pulizie”, però, vediamo perché è tanto importante dedicare la giusta cura a questo elettrodomestico.

Perché bisogna pulire la macchinetta del caffè?

Semplice: se non correttamente e regolarmente igienizzata e decalcificata, la macchinetta del caffè potrebbe facilmente rompersi, e potrebbe erogare un caffè non più buono come un tempo.

Insomma, di certo non prepareresti la pasta in una pentola unta, quindi perché mai dovresti bere il caffè di una macchinetta sporca?

La buona notizia per gli amanti del caffè, è che è possibile pulire la macchinetta in modo naturale e green, e il bello è che il procedimento non è affatto complicato. Basteranno pochi ingredienti (quasi certamente già presenti nella tua casa), e i consigli giusti.

Se alla macchinetta del caffè preferisci di gran lunga la cara vecchia caffettiera, ti proponiamo anche tanti rimedi green per pulirla in modo naturale!

Ecco quando e come pulire la macchina del caffè a cialde

Per prima cosa, vediamo ogni quanti giorni pulire la macchinetta del caffè.

Dopo ogni utilizzo , dovresti attendere che la macchinetta si raffreddi e pulire il vassoio raccogli-gocce, in modo da eliminare qualsiasi residuo di caffè.

, dovresti attendere che la macchinetta si raffreddi e pulire il vassoio raccogli-gocce, in modo da eliminare qualsiasi residuo di caffè. Una volta ogni 2 giorni , invece, bisognerà pulire l’erogatore del caffè, ovvero il punto da cui fuoriesce la bevanda.

, invece, bisognerà pulire l’erogatore del caffè, ovvero il punto da cui fuoriesce la bevanda. Una volta ogni 3 settimane, pulisci gli accessori della macchinetta, come la vaschetta porta acqua e gli altri componenti. Per farlo, potrai utilizzare una spugna non abrasiva e del sapone per i piatti.

Infine, una volta ogni due mesi, sarà necessario decalcificare la macchinetta del caffè, in modo da rimuovere il calcare che, inevitabilmente, tende ad accumularsi di volta in volta, e che rischia di intasare l’apparecchio, comprometterne le funzioni e alterare il gusto della nostra bevanda preferita.

Come pulire la macchinetta del caffè a cialde in modo naturale?

Vediamo ora come si pulisce la macchinetta del caffè con le cialde in modo naturale, senza dover utilizzare costosi e dannosi prodotti commerciali. Per farlo, ci serviremo del caro vecchio bicarbonato, ma utilizzeremo anche aceto e acqua.

Mettiamoci all’opera!

Come pulire la macchina del caffè a cialde con l’aceto

Per questa operazione, bisognerà preparare un rimedio anticalcare semplicissimo. Ti basterà mescolare 2/3 di acqua e 1/3 di aceto bianco, e versare il tutto nel serbatoio della macchinetta. Quindi, aziona la macchina senza inserire il caffè, e lascia fuoriuscire l’acqua “a vuoto”.

Quando il liquido sarà terminato, rimuovi il serbatoio e sciacqualo per bene. Riempi nuovamente con l’acqua e procedi allo stesso modo finché l’acqua non sarà finita.

Con questo procedimento, non solo potrai rimuovere il calcare dalla macchinetta, ma potrai anche pulire gli erogatori del caffè.

Fonte: Pixabay

Decalcificare con aceto e bicarbonato

Il secondo rimedio per pulire la macchina del caffè è quello a base di bicarbonato e aceto. In questo caso, il procedimento è molto simile, solo che al mix di acqua e aceto dovrai aggiungere anche mezzo cucchiaio di bicarbonato.

Mescola il tutto e lascia agire per alcuni minuti, quindi avvia la macchinetta come abbiamo fatto poco fa, fino al completo svuotamento del serbatoio.

Dopodiché, sciacqua la vaschetta e riempila nuovamente con sola acqua. Aziona la macchinetta e ripeti il procedimento.

In entrambi i casi, dopo la procedura, potrai fare un paio di caffè di prova per eliminare completamente l’odore o il gusto di aceto e bicarbonato.

Sempre in tema di cialde del caffè, infine, ti ricordiamo che esistono anche tanti modi creativi per riutilizzare le capsule in modo originale! Metti alla prova la tua creatività!