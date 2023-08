Come togliere la cera dal vetro: 3 rimedi casalinghi

Sai come togliere la cera dal vetro senza rischiare di danneggiare le superfici? Se stai pensando di raschiare via la cera usando un coltello, aspetta un attimo! Prima di provare con le maniere pesanti, sarà meglio optare per soluzioni più sicure, come il metodo “a caldo” o quello “a freddo”, ideali per rimuovere la cera da bicchieri e portacandele, senza danneggiarli.

Fonte immagine: iStock

Togliere la cera dal vetro potrebbe sembrare un’operazione piuttosto stressante e anche un po’ complicata, ma in realtà esistono diversi rimedi fai da te facilissimi, e soprattutto efficaci.

A tutti può capitare di sporcare degli occhiali con la cera, o di far scivolare la cera delle candele su un bel tavolo di vetro. Istintivamente, verrebbe da pensare che il metodo migliore per rimuovere la cera da queste superfici sia quello di raschiarla via con un coltello. Così facendo, però, rischieremmo di danneggiare il tavolo, gli occhiali o qualsiasi malcapitata superficie in vetro.

La buona notizia è che esistono ben altri modi (di certo più sicuri e delicati) per togliere la cera delle candele dalle superfici in vetro.

In questo articolo vedremo come pulire il vetro dalla cera senza rischiare di danneggiare tavoli, piatti e bicchieri.

Per farlo, serviranno solo dell’acqua calda, una spatola di plastica, del ghiaccio e qualche minuto del nostro tempo.

Ecco come togliere la cera dal vetro con 3 rimedi casalinghi

Fonte: Pixabay

Diamo un’occhiata ad alcune soluzioni fai da te per togliere la cera dai barattoli delle candele, dal tavolo, dagli occhiali o da altre superfici in vetro.

Il metodo dell’acqua calda

Il primo metodo che testeremo è quello dell’acqua calda. Se, ad esempio, hai bisogno di togliere la cera da un contenitore, ti basterà immergerlo completamente in una ciotola con dell’acqua calda e lasciar agire per circa 2-3 ore.

Grazie all’azione del calore, la cera si ammorbidirà, si staccherà e salirà in superficie. Quando l’acqua si sarà raffreddata, ti basterà rimuovere i residui, lavare il barattolo con acqua tiepida e sapone, e il gioco è fatto!

Se dovessero rimanere tracce di cera, potrai utilizzare una spatola di plastica per raschiarle via senza rischiare di graffiare la superficie.

Il metodo per togliere la cera “a freddo”

Se ti stai domandando come togliere la cera dura senza ricorrere all’acqua bollente, un altro metodo altrettanto efficace è quello “a freddo”, generalmente consigliato per pulire gli occhiali dalle tracce di cera solidificata.

In questo caso, bisognerà lasciare l’oggetto in questione in congelatore, e far “riposare” per qualche ora.

Quando la cera sarà diventata ben dura, non dovrai far altro che rimuoverla delicatamente. La cera dovrebbe staccarsi facilmente, senza danneggiare in alcun modo il vetro.

Anche stavolta, dopo aver eliminato la maggior parte della cera, potrai ultimare il lavoro lavando l’oggetto con acqua, una spugna e il detergente per vetri o sapone per piatti.

Come togliere la cera dal tavolo di vetro

A differenza di occhiali, piatti e bicchieri di vetro, non possiamo immergere un tavolo nell’acqua calda, né possiamo lasciarlo in congelatore per qualche ora. Ma quindi, come rimuovere la cera dal nostro prezioso tavolo di vetro?

Il procedimento a caldo, in questo caso, è la soluzione migliore.

Immergi un panno nell’acqua calda, quindi inumidisci la cera e lascia agire per qualche ora. In alternativa, potresti applicare una fonte di calore mediante un impacco o attraverso un normale asciugacapelli.

Quando la cera si sarà ammorbidita, sfrega la superficie con delicatezza in modo da eliminarla. Per rimuovere i residui rimanenti, utilizza anche stavolta un raschietto, preferibilmente in plastica, per non rischiare di danneggiare il tavolo.

Per finire, ti basterà lavare il tavolo con un apposito prodotto per i vetri, e ammirare il risultato!