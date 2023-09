Come pulire e igienizzare zaino e astuccio per scuola

Pulire e igienizzare zaini e astucci è importante e non solo per l'inizio ormai imminente della scuola: in teoria, infatti, questi andrebbero lavati con una certa regolarità. Zaini e astucci possono essere lavati in lavatrice, se non realizzati con materiali delicati, oppure a mano.

La scuola sta per ricominciare ed è importante pensare a cosa fare per riutilizzare zaini e astucci in tutta sicurezza. Indubbiamente è necessario, per prima cosa, igienizzarli, in modo da salvaguardare la sicurezza di bambini e ragazzi.

Ma come farlo? Come pulire zaini e astucci per la scuola? Ecco alcune soluzioni, semplici ed efficaci.

Come pulire lo zaino di scuola

Prima di pulire lo zaino, è importante verificare che sia completamente vuoto, ispezionando tutti i comparti, incluse le tasche esterne ed interne. Bisogna poi valutare la composizione dei materiali, come pelle o componenti rigidi: in caso di materiali delicati, è consigliabile rivolgersi a una lavanderia specializzata.

Come per ogni indumento, anche per gli zaini è importante verificare l’etichetta. Questa fornirà indicazioni su lavaggio, temperatura e centrifuga.

Lavaggio a mano

A prescindere da questo, un buon modo per igienizzare lo zaino è rimuovere briciole e sporco grossolano con l’aiuto di una spazzola da bucato. Le macchie possono essere trattate con del sapone di Marsiglia: grattiamo con il sapone direttamente sulla macchia e risciacquiamo dopo circa un quarto d’ora.

Possiamo anche immergere lo zaino in una soluzione di acqua e sapone neutro, utilizzando poi una spazzola a setole morbide per pulire le macchie delicatamente. Una volta terminato, risciacquiamo il tutto e lasciamo asciugare all’aria aperta e al sole.

Lavatrice

Lo zaino può essere lavato anche in lavatrice: in questo caso, aggiungiamo un bicchiere di aceto bianco nella vaschetta degli additivi. Le parti rigide dello zaino possono essere protette mediante l’uso di un sacco o di una federa.

Come igienizzare l’astuccio per scuola

Per igienizzare l’astuccio, dobbiamo prima valutare la sua composizione. Se l’astuccio ha parti in cartone, dobbiamo procedere in un modo. Se non le ha, il lavaggio consigliato è un altro.

Infatti, se l’astuccio non ha parti rigide in cartone, può essere lavato in lavatrice. In questo caso, possiamo seguire gli stessi suggerimenti individuati per lo zaino.

Se un astuccio è rigido e presenta parti in cartone, è preferibile lavarlo a mano. Per igienizzarlo, spruzzare un po’ di sgrassatore su una spugna e trattare le macchie delicatamente. Per rimuovere inchiostro e colori, possiamo anche utilizzare alcool ed aiutarci con uno spazzolino da denti pulito.

Come prendersi cura di matite e colori

Per igienizzare matite e colori, bisogna procurarsi due panni, uno asciutto ed uno bagnato con una soluzione di acqua e alcool. Passiamo prima questo panno umido, che eliminerà le tracce di colla ed inchiostro, per poi asciugare il tutto con l’altro panno.

Domande frequenti

Posso lavare lo zaino in lavatrice?

Dipende dai materiali. Se ci sono parti in pelle o strutture rigide, rivolgersi a una lavanderia specializzata.

Qual è il modo migliore per eliminare le macchie sullo zaino?

Utilizzare sapone di Marsiglia e spazzola per le macchie evidenti. Pretrattare prima del lavaggio.

Posso lavare l’astuccio in lavatrice?

Dipende dalla struttura. Per astucci rigidi, utilizzare uno sgrassatore e uno spazzolino da denti.

Come pulire matite e colori?

Utilizzare un panno umido con acqua e alcool per rimuovere tracce di colla o inchiostro.

Quante volte dovrei igienizzare zaino e astuccio?

È consigliabile farlo all’inizio dell’anno e periodicamente durante il periodo scolastico.