Come pulire il bollitore dal calcare in modo naturale

Come togliere il calcare dal bollitore senza usare prodotti chimici dannosi per l’ambiente? Dal limone al bicarbonato, la dispensa di Madre Natura offre tante efficaci soluzioni per pulire il bollitore dal calcare in modo naturale.

Il bollitore elettrico è un accessorio estremamente utile e versatile in cucina, ma sai come pulirlo dal calcare in modo naturale ed ecologico? Ebbene si, sebbene venga utilizzato solamente per far bollire l’acqua, in realtà anche questo elettrodomestico necessita di una regolare manutenzione e di una certa pulizia, specialmente quando il calcare inizia ad accumularsi all’interno della brocca. E dunque, come pulire il bollitore dal calcare in modo naturale e green?

Un po’ come nel caso della caffettiera e della macchinetta del caffè, anche per il bollitore elettrico esistono diverse soluzioni per togliere calcare e sporcizia.

E proprio come nel caso delle macchinette per il caffè, anche stavolta i nostri più fidati alleati si trovano già in cucina: si tratta infatti di rimedi naturali come limone, aceto, bicarbonato e altri ingredienti in grado di disincrostare il bollitore e pulirlo a fondo.

Prima di vedere come usare tutti questi rimedi naturali, però, rispondiamo a una domanda molto comune, e cioè: il calcare nel bollitore fa male?

Perché bisogna pulire il bollitore?

Benché venga utilizzato praticamente solo per bollire velocemente l’acqua che utilizziamo per preparare infusi, tisane o per velocizzare alcune preparazioni, anche la pulizia del bollitore, come abbiamo visto, merita una certa attenzione.

Di volta in volta, infatti, il calcare presente nell’acqua del rubinetto può iniziare ad accumularsi all’interno della brocca, inficiandone il corretto funzionamento e alterando il gusto dell’acqua (e di conseguenza anche quello di tè e tisane).

In poche parole, quindi, il calcare danneggerà l’elettrodomestico, rendendolo meno performante e richiedendo maggiore energia per portare l’acqua ad ebollizione. Ecco perché è tanto importante pulire il bollitore elettrico dal calcare.

Ogni quanto pulire il bollitore?

La risposta dipende essenzialmente dall’utilizzo che fai di questo elettrodomestico. Se utilizzi spesso il bollitore, sarebbe meglio pulirlo almeno una volta al mese. Va da sé che, con una manutenzione e una pulizia regolare, potrai ridurre il calcare accumulato e mantenere questo accessorio in ottime condizioni per parecchio tempo.

Ma come mantenere pulito il bollitore? Esistono alcuni rimedi fai da te ecologici che potrebbero tornarci utili.

Come pulire il bollitore dal calcare in modo naturale

Di seguito illustreremo 4 soluzioni eco-friendly per pulire il bollitore. Per farlo, utilizzeremo rimedi naturali come limone, bicarbonato, aceto e altri ingredienti anticalcare e disincrostanti. Prova la soluzione che fa al caso tuo!

Pulire il bollitore elettrico con il limone

Il primo rimedio naturale decalcificante da conoscere è indubbiamente il limone. Questo straordinario dono della natura può migliorare la nostra salute, è indispensabile in cucina, e può tornare utile anche nelle pulizie domestiche.

Tornando al nostro bollitore, per sfruttare le proprietà igienizzanti del limone bisognerà semplicemente far bollire l’acqua con il succo di mezzo limone (o anche con alcune fettine).

Lascia agire per circa 50-60 minuti, quindi svuota il bollitore e puliscilo usando una spugna o uno spazzolino morbido.

Elimina ogni residuo, risciacqua e fai bollire dell’acqua a vuoto. Ecco fatto!

Pulire il bollitore elettrico con aceto bianco

Proprio come il limone, anche l’aceto è noto per essere un valido anticalcare naturale. Questa volta, uniremo le proprietà disincrostanti del bicarbonato a quelle dell’aceto, per preparare un mix ancor più efficace.

Versa nel bollitore 3 parti di acqua e una parte di aceto, e aggiungi un cucchiaio di bicarbonato. Mescola il tutto e porta a ebollizione.

Fai riposare per un paio di ore, elimina il liquido, pulisci con una spugna morbida e riempi nuovamente con della normale acqua del rubinetto. Fai bollire “a vuoto”, e hai finito!

Pulire il bollitore elettrico con il bicarbonato

Se preferisci pulire il bollitore senza aceto, puoi togliere il calcare sfruttando solo gli effetti del bicarbonato. Questa soluzione andrà comunque benissimo.

Riempi il bollitore con dell’acqua, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato e porta a ebollizione. Lascia agire per 2-3 ore, svuota il bollitore, passa una spugna morbida, sciacqua e riempi nuovamente con della normale acqua del rubinetto.

Porta nuovamente a ebollizione, elimina l’acqua e goditi le tue tisane.

Come pulire il bollitore dal calcare con l’acido citrico

Per finire, se sei in cerca di un rimedio più incisivo per pulire dal calcare il bollitore elettrico, potresti sfruttare il potere dell’acido citrico. Prima di farlo, però, ti raccomandiamo di adottare le dovute precauzioni, e di proteggere occhi e pelle. Ricorda che l’acido citrico è una sostanza irritante, per cui va maneggiato con attenzione e consapevolezza.

Per adoperare questo metodo, bisognerà riempire mezzo serbatoio del bollitore con l’acqua, portare a ebollizione e aggiungere 1 – 2 cucchiai di acido citrico.

Lascia agire per circa 30 minuti, svuota la brocca, lava per bene usando la spugna, quindi riempi nuovamente con acqua del rubinetto e fai bollire “a vuoto” per 2-3 volte, in modo da eliminare qualsiasi residuo.