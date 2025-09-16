Arrivano importanti aggiornamenti sul Bonus da 500 euro dedicato alle famiglie in difficoltà, una misura pensata per sostenere i nuclei familiari con basso reddito nell’acquisto di beni essenziali.

Il sostegno, noto come Carta dedicata a te, si rivolge a chi ha un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro e risponde a criteri specifici che coinvolgono composizione del nucleo familiare, età dei figli e condizione economica complessiva.

La Carta dedicata a te è un aiuto economico destinato a famiglie in condizioni di bisogno, finalizzato all’acquisto di generi di prima necessità. Per accedere a questo bonus, il requisito fondamentale è un ISEE ordinario inferiore o uguale a 15.000 euro. Inoltre, il nucleo familiare deve essere regolarmente iscritto all’Anagrafe comunale e i suoi membri non devono beneficiare contemporaneamente di altre prestazioni di sostegno al reddito, come l’assegno di inclusione, la NASpI, la Dis-Coll, l’indennità di mobilità o la Cassa integrazione guadagni (CIG).

Requisiti e modalità di accesso alla Carta dedicata a te

L’INPS, in collaborazione con i comuni, ha già fornito gli elenchi preliminari dei beneficiari. Gli operatori comunali abilitati possono accedere alla piattaforma web dedicata tramite l’area “INPS e i comuni”, selezionando la sezione “Carta dedicata a te” all’interno dei servizi al cittadino.

La richiesta di abilitazione è regolata dal messaggio INPS n. 2519 del 1° settembre 2025, che dettaglia modalità e requisiti per l’accesso alla social card. I comuni devono finalizzare e consolidare la lista dei beneficiari entro le ore 14 del 9 ottobre 2025, termine ultimo per la chiusura dell’applicativo web.

Il meccanismo di selezione dei beneficiari si basa su una scala gerarchica che valuta tre elementi chiave: il numero di componenti del nucleo familiare, l’età dei figli e il valore dell’ISEE ordinario. In particolare, avranno priorità:

I nuclei composti da almeno tre persone, con due adulti e almeno un figlio minorenne sotto i 14 anni (nato entro il 31 dicembre 2011), con un ISEE particolarmente basso;

Le famiglie con tre componenti e almeno un minore, sempre con ISEE ridotto;

Infine, le famiglie con tre componenti con ISEE basso, anche senza figli minori.

È importante sottolineare che le famiglie già beneficiarie di altri ammortizzatori sociali risultanti al 12 agosto 2025 saranno automaticamente escluse dalla lista, evitando quindi sovrapposizioni di aiuti. Per non perdere il diritto al bonus, i beneficiari devono utilizzare la Carta dedicata a te entro il 16 dicembre 2025; il mancato primo utilizzo entro questa data comporta la decadenza dal beneficio. L’importo totale erogato deve essere speso entro il 28 febbraio 2026.

La carta può essere impiegata esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità, tra cui:

Prodotti alimentari come carne, pesce, tonno in scatola, latte e derivati, uova, olio;

Prodotti da forno, pasticceria e biscotteria;

Pizza, pasta, riso, ortaggi e legumi;

Zuccheri, frutta, lieviti, caffè, tè, camomilla e cioccolato;

Prodotti con certificazione DOP e IGP.

Questa misura si inserisce nel più ampio quadro di interventi sociali finalizzati a fornire un supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica, in un momento in cui il costo della vita continua a rappresentare una sfida per molte persone. I comuni, grazie alla collaborazione con l’INPS, stanno lavorando per assicurare una distribuzione tempestiva e corretta del bonus, garantendo trasparenza nei criteri di selezione e nelle procedure di erogazione.