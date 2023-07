Come lavare i teli mare: i trucchi per mantenerli morbidi

I teli mare vanno lavati a mano, oppure in lavatrice ma impostando cicli a bassa temperatura. Per evitare che si induriscano, si può utilizzare il trucco dell'acido citrico. In alternativa, possono andar bene anche aceto, bicarbonato e camomilla.

L’estate è sinonimo di giornate trascorse al mare ed i teli mare sono compagni inseparabili di queste avventure estive. L’ambiente marino però può renderli rigidi e poco piacevoli al tatto: il lavaggio in lavatrice, inoltre, potrebbe non bastare per eliminare completamente la salsedine e la sabbia. Come lavarli, dunque?

Esiste infatti un metodo fai da te veloce, economico ed incredibilmente efficace per lavare i teli mare e renderli morbidi come appena acquistati. Con pochi semplici passaggi e l’uso di ingredienti facilmente reperibili, è possibile dare nuova vita ai teli mare e godersi al massimo le giornate in spiaggia.

Come lavare i teli mare: il trucco per mantenerli morbidi

Per lavare i teli male e fare in modo che non si induriscano, è possibile seguire questo trucco fai da te incredibilmente efficace. Tutto l’occorrente è facilmente reperibile e il procedimento è davvero semplice.

Occorrente

L’occorrente per lavare i teli mare è il seguente:

acido citrico, noto per le sue proprietà anticalcare ed essenziale per eliminare i residui di salsedine dai teli;

acqua calda, aiuta ad attivare l’acido citrico e a sciogliere meglio i residui di salsedine;

bacinella o contenitore capiente, per immergere i teli mare durante il lavaggio.

Procedimento

Una volta raccolto l’occorrente, bisogna seguire questi passaggi:

prima di iniziare il lavaggio, sbatti bene i teli mare per eliminare la sabbia ed i residui di sale;

riempi una bacinella con acqua calda e aggiungi un paio di cucchiai di acido citrico, a seconda di quanto siano sporchi i teli;

immergi i teli nell’acqua e assicurati che siano completamente immersi;

lascia riposare i teli nell’acqua per almeno 30/40 minuti, in modo che l’acido citrico riesca ad eliminare i residui di salsedine e a rendere di nuovo morbidi i teli;

infine, risciacqua bene i teli con acqua fresca e lascia asciugare i teli all’aria aperta.

Grazie a questo semplice e veloce metodo fai da te, i teli mare torneranno ad essere morbidi e piacevoli al tatto, come appena acquistati.

Come ammorbidire i teli mare?

Oltre al trucco con l’acido citrico, ci sono altri rimedi naturali per ammorbidire i teli mare. In caso di lavaggio in lavatrice, si può utilizzare un detersivo naturale fatto con bicarbonato ed aceto. In caso di lavaggio a mano, possiamo usare il bicarbonato e un ammorbidente naturale fatto con la camomilla (da sciogliere in acqua calda).

Come si lavano i teli da mare in lavatrice?

Se preferisci lavare i teli da mare in lavatrice, scegli un ciclo di lavaggio a bassa temperatura, non superiore dai 40° in caso di teli in microfibra. Per i teli in spugna e cotone, è preferibile non superare i 30°. Utilizza un detersivo liquido, meglio se per capi delicati, e un ammorbidente.

Come rendere morbidi i teli senza l’ammorbidente?

Per rendere morbidi i teli mare senza l’ammorbidente, possiamo lavarli a mano utilizzando il bicarbonato e lasciarli in ammollo per una notte intera. In alternativa, possiamo utilizzare anche il borace.

Ogni quanto lavare i teli mare?

Evita inutili sprechi: i teli mare non vanno lavati tutti i giorni, ma va bene anche farlo ogni 2 o 3 giorni, soprattutto se non ci sono macchie ostinate che richiedono un lavaggio urgente.