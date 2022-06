Come rimuovere il ghiaccio dal frigorifero in poco tempo

Capita spesso di aprire il frigorifero e trovare blocchi di ghiaccio sul retro: questo è un grosso problema non solo per gli alimenti conservati al suo interno, ma anche e soprattutto per il consumo di energia elettrica.

Un frigo pieno di ghiaccio può causare infatti un sovraccarico per il sistema di raffreddamento: come fare dunque per risolvere il problema?

Ecco 7 modi per eliminare il ghiaccio dal frigorifero in poco tempo.

Come rimuovere il ghiaccio dal frigorifero in poco tempo

Sbrinare il frigorifero è un compito davvero importante nell’ambito della manutenzione dell’elettrodomestico. Si può rimuovere il ghiaccio lasciandolo sciogliere da solo, oppure farlo in modo più rapido con acqua calda o attrezzi; in alternativa, è sempre possibile raschiare o aspirare.

Ecco alcuni dei modi più veloci per smaltire questo noioso compito.

7 modi migliori per sbrinare rapidamente il frigorifero

Usa un asciugacapelli per sciogliere il ghiaccio.

Rimuovere il ghiaccio con una spatola calda.

Mettere pentole e padelle con acqua calda in frigorifero.

Usa un ventilatore.

Raschiare il ghiaccio.

Usa un aspirapolvere.

Utilizzare un panno caldo e alcol denaturato.

Prepara il tuo frigorifero prima di pulirlo

Prima di sbrinare il frigorifero, è importante prepararlo per la pulizia organizzando anche il pavimento: per evitare di sporcarlo, conviene infatti ricoprirlo con asciugamani e giornali. Per alcune delle modalità descritte, puoi anche evitare di spegnere il frigo.

Usa un asciugacapelli per sciogliere il ghiaccio nel frigorifero

Puoi utilizzare l’asciugacapelli per scogliere il ghiaccio adottando poche e semplici regole di sicurezza: l’elettrodomestico, incluso il cavo di alimentazione, non deve venire mai a contatto con il ghiaccio. Nell’utilizzo, assicurati anche di non puntare l’asciugacapelli verso la stessa parte per un periodo di tempo prolungato.

Direziona l’asciugacapelli verso i blocchi di ghiaccio più consistenti, in modo da “indebolirli”: riuscirai così a staccarli e a terminare la pulizia raschiando le rimanenze.

Usa una spatola calda per eliminare il ghiaccio dal frigo

Questa è una tecnica un po’ pericolosa, dal momento che prevede di riscaldare una spatola su una fonte di calore. Una volta premuta la spatola contro il ghiaccio, quest’ultimo si spezzerà facilmente in pezzi.

Mettere pentole e pentole con acqua calda nel frigorifero

Uno dei modi più semplici per sciogliere il ghiaccio dal frigorifero è inserendo, al suo interno, delle pentole con acqua calda, chiudendo lo sportelo. L’acqua calda va sostituita ogni 10 minuti circa

Usa un ventilatore per sciogliere il ghiaccio

Potrebbe sembrare strano, ma puoi approfittare di una giornata molto calda e afosa per sciogliere il ghiaccio tramite un ventilatore: questo direzionerà l’aria calda nel frigorifero e contribuirà allo scioglimento del ghiaccio.

L’unica cosa da ricordare è di posizionare secchi o asciugamani a terra, in modo da raccogliere l’acqua che gocciola.

Raschiare il ghiaccio dal congelatore

La raschiatura è difficile da mettere in pratica se prima non si “riduce” in qualche modo il ghiaccio. Può essere considerata quindi una tecnica da accompagnare a delle altre: basta sciogliere il ghiaccio in una delle modalità descritte in precedenza e poi procedere con uno strumento progettato appositamente per la raschiatura.

L’aspirapolvere, il metodo per sciogliere il ghiaccio che non ti aspetti

Puoi usare il tuo aspirapolvere per pulire il ghiaccio dal tuo congelatore. In particolare è necessario un aspirapolvere del tipo umido/secco: non utilizzare una macchina che non può aspirare liquidi, altrimenti finiresti col danneggiarla irreparabilmente.

Inizia col regolare le impostazioni per soffiare aria. Soffia lentamente sul ghiaccio partendo dall’alto e procedendo verso il basso. Questo metodo è simile all’utilizzo di un phon, ma molto più sicuro poiché non c’è rischio di folgorazione.

Una volta terminata questa fase, cambia le impostazioni: imposta l’aspirazione e rimuovi l’acqua ed i pezzi di ghiaccio. Puoi anche utilizzare questo metodo insieme a uno qualsiasi degli altri in questo elenco per completare il lavoro ancora più velocemente.

Utilizzare alcol denaturato e un panno caldo

Questa tecnica è adatta se lo strato di ghiaccio è sottile. Immergi un panno nell’acqua calda e versaci sopra un po’ di alcol denaturato. Applicalo vicino al ghiaccio: vedrai che inizierà a sciogliersi molto rapidamente.

Conclusioni

Eliminare il ghiaccio dal frigorifero non è di certo “divertente”, ma esistono alcune tecniche che ti consentiranno di farlo velocemente. Alcune delle modalità richiedono misure di sicurezza da seguire e non dovrebbero essere messe in pratica se sei distratto o stanco. Metti sempre dei secchi, delle asciugamani o dei giornali attorno al frigo in modo da assorbire eventuali fuoriuscite di acqua e ghiaccio.