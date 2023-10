5 ricette di frullati proteici per dimagrire

Quando si è a dieta e si svolge attività fisica, i frullati proteici possono rivelarsi ottimi alleati per dimagrire. In questo articolo vi suggeriamo 5 ricette da provare in casa, sia con le proteine in polvere che senza, per poter integrare l'apporto proteico nella vostra alimentazione e gustare qualcosa di veramente appagante, capace di soddisfare la voglia di dolce e di far sentire sazi più a lungo.

Fonte immagine: Pixabay

Se siete in cerca di un alleato prezioso per integrare più proteine nella vostra dieta da un lato, e dimagrire dall’alto, sappiate che i frullati proteici sono un’ottima scelta. Molto più che semplici bevande, sono alimenti deliziosi e appaganti in grado di aiutare chi li beve a sentirsi pieno di energia e sazio più a lungo. Un’ottima combo per chi è a dieta ed ha difficoltà a rimanerci.

Tuttavia, è importante ricordare come tali preparazioni dovrebbero essere parte di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo. Il dimagrimento avviene quando si crea un deficit calorico, ovvero si bruciano più calorie di quelle che si consumano. I frullati proteici possono essere uno strumento utile in questo processo, ma non sono una soluzione magica.

Ricette di frullati proteici per dimagrire

Di seguito vi suggeriamo, quindi 5 ricette di frullati proteici che potete preparare in casa sia con che senza le proteine in polvere.

Frullato proteico al cioccolato

Ingredienti

1 tazza di latte di mandorle

1 scoop di proteine in polvere al cioccolato

1 banana matura

1 cucchiaio di burro di mandorle

1 cucchiaino di cacao in polvere non zuccherato

Procedimento

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore. Frullate fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Aggiungete del ghiaccio a piacere se desiderate bere una bevanda più fresca.

Fonte: Pixabay

Frullato proteico al caffè e vaniglia

Ingredienti

1 tazza di caffè lungo raffreddato

1 scoop di proteine in polvere alla vaniglia

1/2 tazza di yogurt greco

1 cucchiaino di miele

Ghiaccio a piacere

Procedimento

Come sopra, versate tutti gli ingredienti all’interno del frullatore senza un ordine preciso. Iniziate a frullare e, se preferite, aggiungete anche del ghiaccio. Bevete subito.

Frullato proteico alla frutta

Ingredienti

1 tazza di yogurt greco

1 banana matura

1/2 tazza di fragole fresche

1/2 tazza di mango fresco

1 cucchiaio di burro di mandorle o burro di arachidi

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

Preparazione

Tagliate la banana a pezzetti e preparate le fragole e il mango. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore: yogurt greco, banana, fragole, mango, burro di mandorle (o burro di arachidi), e, se desiderate, il miele per dolcificare. Aggiungete ghiaccio a piacere per ottenere un frullato più fresco e denso. Frullate fino a ottenere una consistenza liscia e cremosa. Assaggiate il frullato e aggiustate il dolcificante o la consistenza secondo le vostre preferenze.

Fonte: Pixabay

Frullato proteico fragole e spinaci

Ingredienti

1 tazza di latte di mandorle

1 scoop di proteine in polvere alla fragola

1 manciata di spinaci freschi

1/2 banana

1 cucchiaino di semi di chia

Preparazione

Lavate bene gli spinaci e scolateli. Sbucciate la banana e tagliatela a pezzi.

Riunite nel frullatore banana, spinaci, latte di mandorle, proteine alla fragola e semi di chia.

Frullate a lungo, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Trasferitelo nel bicchiere e gustatelo.

Frullato proteico banane e avena

Ingredienti

1 banana matura

1 tazza di latte (vaccino o vegetale)

1/2 tazza di fiocchi d’avena

2 cucchiai di burro di arachidi o mandorle

1 cucchiaino di miele (facoltativo)

Preparazione

Per preparare questo frullato proteico per colazione, sbucciate e tagliate la banana a pezzetti. Mettetela insieme al latte, ai fiocchi d’avena, al burro di arachidi (o mandorle) e al miele, se lo usate, nel frullatore. Aggiungete ghiaccio a piacere per raffreddare il frullato e renderlo più cremoso. Frullate tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Se il frullato sembra troppo spesso, aggiungete un po’ più di latte. Assaggiate e, se necessario, aggiungete più miele per dolcificare ancora (se usate le banane mature, probabilmente non avrete bisogno di aggiungerlo).

Fonte: Pixabay

Frullati proteici, perché fanno dimagrire?

Quando ci chiediamo “Quali sono i frullati che fanno dimagrire?” la prima risposta a venire in mente sono proprio quelli proteici. Ma perché? E’ ovvio che non si tratta di bevande miracolose ma che devono essere inserite nell’ambito di un’alimentazione sana e bilanciata e di uno stile di vita dinamico, se vogliamo che sortiscano tale effetto. Tuttavia, possono contribuire alla perdita di peso grazie a diversi motivi.

Innanzitutto, le proteine sono notoriamente sazianti, e bere un frullato che ne è ricco può ridurre la sensazione di fame e il desiderio di spuntini poco salutari tra i pasti. Secondo, poi, il corpo richiede più energia per digerire le proteine rispetto ai carboidrati o ai grassi. Questo effetto termico può aiutare a bruciare più calorie durante la digestione. Ancora, un frullato proteico ben bilanciato con l’aggiunta di carboidrati complessi può contribuire a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue, evitando picchi di fame e desiderio di dolci.

Quando bisogna bere un frullato proteico? Lo si può consumare al mattino a colazione, al pomeriggio come merenda o anche dopo la palestra. Sostituire un pasto ricco di calorie con un frullato proteico può essere una scelta quando si è fuori casa all’ora di pranzo. O quando non abbiamo tanta fame ma vogliamo comunque mettere qualcosa sotto i denti.