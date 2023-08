Antibiotici naturali: quali sono e come utilizzarli

Aglio, zenzero, miele e origano: alcuni dei più comuni antibiotici naturali si trovano già nella tua cucina, ma si tratta davvero di rimedi sicuri ed efficaci? Quando si parla di salute e di infezioni, prima di ricorrere al fai da te è sempre importante parlare con il medico curante, per valutare i trattamenti più adatti e sicuri.

Esistono degli antibiotici naturali in grado di combattere le infezioni senza farmaci? E se si, quali sono le sostanze che vantano le migliori proprietà antibatteriche e antimicrobiche?

Quando si parla di medicina naturale, è sempre bene prestare attenzione.

In moltissime occasioni, gli antibiotici rappresentano dei farmaci indispensabili, vengono impiegati per curare malattie anche molto gravi, condizioni che, senza un opportuno trattamento, potrebbero risultare persino fatali.

L’importanza degli antibiotici per la nostra salute, dunque, è indubbia, così come è indubbio il fatto che molte persone assumono questi farmaci in maniera oggettivamente sconsiderata e scorretta (si pensi, ad esempio, all’utilizzo di antibiotici per combattere infezioni virali, come il Covid-19), aggravando così un problema che ci interessa da vicino: quello dell’antibiotico resistenza.

Se da una parte alcune persone assumono farmaci antibiotici senza porsi troppe domande e in maniera eccessiva, dall’altra vi sono persone che preferiscono optare per dei rimedi naturali contro le infezioni.

In natura, in effetti, esistono numerose sostanze che potrebbero esercitare una blanda attività antibatterica. Ma bada bene, non è mai consigliabile sostituire la terapia prescritta dal medico con dei rimedi naturali fai da te.

Quali sono gli antibiotici naturali per le infezioni?

Di seguito vedremo quali sono alcuni antibiotici naturali che potresti già trovare già nella tua cucina.

Se, però, ti stai chiedendo cosa prendere al posto degli antibiotici o come fare un antibiotico naturale in casa, ti consigliamo caldamente di parlare con il tuo medico, e di evitare di ricorrere all’automedicazione, per non rischiare di aggravare le tue condizioni di salute.

Ricordiamo, peraltro, che sebbene vengano usati da secoli, molti dei rimedi naturali dai potenziali effetti antibiotici non sono ancora stati esaminati scientificamente e in modo esaustivo. Ciò vuol dire che, allo stato dell’arte, mancano ancora dati certi in merito alla loro reale efficacia.

Ma torniamo alla nostra domanda, e vediamo qual è l’antibiotico naturale che potresti trovare nella tua casa.

Aglio

Grazie alla presenza di allicina, composto che ne conferisce il classico odore pungente, l’aglio può esercitare un’azione antibatterica, rivelandosi utile, in particolar modo, contro Salmonella ed E. coli.

Alcune persone scelgono di assumere l’aglio sotto forma di integratore alimentare per ridurre i livelli della pressione sanguigna e abbassare il colesterolo, riducendo di conseguenza il rischio cardiovascolare.

Altre persone scelgono di applicare l’aglio sulle ferite, per favorirne la guarigione e fungere da disinfettante naturale.

Echinacea

Spesso promossa come rimedio naturale per rinforzare le difese immunitarie, l’echinacea è una pianta impiegata da lungo tempo per le sue presunte proprietà medicinali.

Si ritiene che il rimedio possa esercitare anche un’azione antibatterica contro le infezioni da stafilococco e streptococco.

Zenzero

Probabilmente conoscerai lo zenzero come spezia da gustare durante le cene di sushi, come rimedio contro il raffreddore, panacea contro la nausea e antinfiammatorio naturale.

Ma sapevi che lo zenzero vanta anche delle proprietà antibatteriche? Non a caso, la tisana allo zenzero rientra a pieno titolo nella lista degli antibiotici naturali per l’influenza e il mal di gola.

Olio essenziale di origano

L’olio essenziale di origano non è solo un ottimo alleato contro la cellulite, ma può rivelarsi anche un grande amico per la nostra salute.

La pianta vanta infatti delle proprietà curative e medicinali, si ritiene che sia in grado di rafforzare le difese immunitarie, esercita proprietà antinfiammatorie e pare sia un ottimo antibiotico naturale per le infezioni della pelle.

Miele

Insieme all’aglio, il miele rappresenta senz’alcun dubbio uno dei rimedi naturali antibatterici per eccellenza. Apprezzato sin dai tempi più antichi per il suo sapore, il miele funge anche da antibiotico naturale.

Tradizionalmente, questo liquido dorato veniva applicato sulla pelle per curare le piccole ferite, prevenire le infezioni e favorire la cicatrizzazione.

Chiodi di garofano

Fra gli antibiotici naturali per i denti, invece, rientra anche l’estratto di chiodi di garofano.

Oltre ad alleviare il mal di denti, in virtù delle sue proprietà antidolorifiche, questa profumata spezia sarebbe in grado di contrastare molti batteri patogeni, tra cui l’E. coli o altri batteri responsabili delle malattie gengivali.

Precauzioni

Gli ingredienti e i rimedi che abbiamo appena visto sono chiaramente naturali al 100%, ma ciò non li rende automaticamente sicuri, efficaci e innocui per la salute. In alcuni casi, infatti, questi antibiotici naturali potrebbero causare delle allergie, o potrebbero influenzare l’efficacia di altri farmaci.

Se il medico ti ha prescritto una terapia antibiotica per trattare un’infezione batterica di qualsivoglia genere, non sostituire per alcun motivo il farmaco con un’alternativa naturale auto-prescritta, senza averne prima parlato con lui.

Se temi di star male a causa degli effetti indesiderati del farmaco, parlane con il medico e valutate insieme le possibili alternative.

