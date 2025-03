L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente intensificato il suo impegno verso l’Intelligenza Artificiale (IA), annunciando la creazione di un nuovo centro di collaborazione. Il Digital Ethics Centre della Delft University of Technology, situata nei Paesi Bassi, è stato designato come Collaborating Centre per l’IA applicata alla governance sanitaria. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia dell’OMS per integrare le tecnologie avanzate nel settore della salute.

Impegno dell’oms nell’ia

Con l’istituzione di questo centro, l’OMS sottolinea l’importanza crescente che l’IA avrà nel futuro dell’assistenza sanitaria. Alain Labrique, direttore del dipartimento di Digital Health and Innovation dell’OMS, ha dichiarato: “L’OMS si impegna ad aiutare gli Stati membri a pianificare, governare e adottare tecnologie di intelligenza artificiale responsabili”. Le parole di Labrique evidenziano la volontà dell’OMS di fungere da guida in un ambito in rapida evoluzione, dove l’innovazione tecnologica può avere un impatto profondo sulla salute pubblica.

Progressi e sfide dell’ia

In questo contesto, Labrique ha anche messo in evidenza i notevoli progressi che si stanno registrando nel campo dell’IA, affermando che “l’intelligenza artificiale è pronta a trasformare i sistemi sanitari e a supportare gli individui nei loro percorsi di salute”. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di garantire che i benefici derivanti da queste tecnologie siano accessibili a tutti in modo etico, sicuro ed equo. Per raggiungere questo obiettivo, l’OMS conta su solide partnership con istituzioni tecniche e accademiche che possano fornire supporto e orientamento.

Collaborazione con il digital ethics centre

La collaborazione con il Digital Ethics Centre non solo rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dalla Delft University of Technology, ma anche un’opportunità per sviluppare linee guida e pratiche migliori per l’uso dell’IA nella sanità. L’OMS intende così posizionarsi come un attore chiave nel panorama globale della salute, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative che possano migliorare la vita delle persone in tutto il mondo.