Cassazione conferma lo stop dell’area a caldo dell’Ilva per rischi ambientali e sanitari

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi presentati da Ilva e Acciaierie d’Italia contro lo stop dell’area a caldo dell’ex stabilimento siderurgico di Taranto. La decisione, emessa il 29 ottobre 2026 dalle Sezioni Unite Civili dopo l’udienza del 20 ottobre, chiude definitivamente il fronte giudiziario aperto dalle due società contro la sospensione degli impianti. Sul tavolo c’era una questione che va ben oltre la produzione dell’acciaio: il rapporto tra continuità industriale, salute pubblica e tutela ambientale in uno dei casi più complessi della storia industriale italiana.

Cosa ha stabilito la Cassazione sull’Ilva di Taranto

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno confermato il decreto della Corte d’Appello di Milano del 27 luglio, che aveva ordinato la chiusura degli impianti dell’area a caldo per i rischi connessi all’inquinamento. Il pronunciamento è netto: il diritto alla vita, alla salute e a un ambiente salubre non può essere sacrificato per garantire la continuità dell’attività industriale.

Si tratta di un principio che la Suprema Corte ha posto in termini espliciti, senza margini interpretativi. Non è una valutazione di opportunità economica o occupazionale: è una gerarchia di diritti fondamentali. E in quella gerarchia, la salute dei cittadini viene prima della produzione.

La decisione della Cassazione arriva dopo che, il 5 ottobre 2026, la Corte d’Appello di Milano aveva già respinto una seconda richiesta di sospensione avanzata da Ilva e Acciaierie d’Italia, confermando ulteriormente l’ordine di spegnimento. Il percorso giudiziario ha dunque visto i ricorrenti perdere ogni passaggio rilevante.

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Il peso di una sentenza su 8.000 lavoratori

Lo stop all’area a caldo riguarda circa 8.000 posti di lavoro. È un numero che restituisce la dimensione sociale della vicenda, e che rende la sentenza della Cassazione sull’Ilva di Taranto qualcosa di molto più che un pronunciamento tecnico. Taranto è una città il cui tessuto economico è stato costruito, per decenni, attorno a quello stabilimento. La chiusura degli impianti a caldo non è solo una questione ambientale: è una frattura che coinvolge famiglie, redditi, prospettive.

Eppure la Corte non ha lasciato spazio a bilanciamenti diversi. Il ragionamento giuridico delle Sezioni Unite riconosce implicitamente che il costo sociale della chiusura è reale, ma stabilisce che non può diventare l’argomento per mantenere attivi impianti che espongono la popolazione a rischi per la salute. È una posizione che ridefinisce il confine tra interesse industriale e diritti fondamentali, con effetti che potrebbero riverberarsi su altri contesti simili in Italia.

Il precedente della Corte d’Appello di Milano

La sentenza della Cassazione consolida un orientamento già tracciato dalla Corte d’Appello di Milano con il decreto del 27 luglio. Quel provvedimento aveva ordinato la sospensione degli impianti dell’area a caldo richiamando esplicitamente i rischi derivanti dall’inquinamento. Ilva e Acciaierie d’Italia avevano impugnato quella decisione, ottenendo prima una seconda udienza e poi, il 5 ottobre, un secondo rifiuto.

Il tentativo di sospendere l’efficacia del decreto attraverso i ricorsi in Cassazione rappresentava l’ultima carta giocabile sul piano civile. Con il pronunciamento del 29 ottobre, anche quella strada è chiusa. La catena di decisioni — dalla Corte d’Appello alle Sezioni Unite — costruisce un precedente giurisprudenziale solido, che difficilmente potrà essere ignorato in procedimenti analoghi.

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Salute pubblica e ambiente: una gerarchia che la Cassazione mette per iscritto

Il principio enunciato dalla Suprema Corte — che il diritto alla vita, alla salute e a un ambiente salubre non può essere sacrificato per garantire la continuità industriale — non è una novità assoluta nel diritto italiano. Ma il fatto che le Sezioni Unite Civili lo abbiano applicato in modo così diretto a un caso di questa portata gli conferisce un peso specifico diverso.

La vicenda dell’ex Ilva di Taranto è diventata negli anni il simbolo di una tensione irrisolta tra sviluppo economico e tutela della salute. Quella tensione, almeno sul piano giudiziario civile, trova oggi una risposta definitiva. Non è detto che risolva i problemi concreti — occupazione, riconversione industriale, futuro del sito — ma stabilisce con chiarezza da quale parte stia il diritto.

Per chi segue le politiche ambientali e industriali italiane, la sentenza della Cassazione sull’Ilva di Taranto rappresenta un punto di riferimento difficile da ignorare. Dice che esistono limiti che nessuna ragione economica, per quanto rilevante, può superare. E che quei limiti non sono negoziabili davanti a un giudice.

Restano aperti i nodi legati al futuro dello stabilimento e alle prospettive occupazionali per i lavoratori coinvolti — questioni che appartengono a un piano politico e industriale che la sentenza non può, e non pretende di, risolvere. Ma il quadro giuridico, ora, è definito. Per approfondire il contesto della vicenda giudiziaria è possibile consultare la ricostruzione de La Regione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.