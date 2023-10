Capoeira: i benefici dell’arte marziale brasiliana

Si dice che la capoeira sia iniziata come forma di arte marziale nel Brasile del XVI secolo, tra gli schiavi. Ma oggi, anche per il coinvolgimento di musica e canti corali, è associata più alla danza e al fitness, piuttosto che ad una disciplina di autodifesa. Di certo sono interessanti i benefici che questa attività fisica, svolta ormai in tutto il mondo, può apportare alla salute.

Fonte immagine: iStock

Dal XVI secolo ad oggi, la Capoeira è diventata una delle attività fisiche più gettonate, che donne e uomini di ogni età praticano nelle palestre del globo. Le origini di questa arte marziale si attestano nel Brasile del 1500. Qui, gli schiavi tratti dall’Africa, iniziarono a imbastire i rudimenti dello sport di attacco e difesa, camuffandolo da danza.

Di fatti, la capoeira si pratica con un sottofondo di musica e canti, con due avversari capoeristas che mimano i colpi e le parate classiche di un combattimento, andando a tempo con i ritmi. La disciplina, che in effetti appare come una danza, mostra calci e capriole, che arrivano a distanza ravvicinata dai punti sensibili.

I capoeristas infatti si scontrano in una roda, il cerchio di persone che circonda i due combattenti, con movimenti che si avvicinano a testa, inguine e stomaco. Ai giorni nostri la capoeira è anche spesso integrata, per queste ragioni, nelle arti marziali miste, dove la flessibilità, l’equilibrio e la precisione dei colpi sono aspetti determinanti.

Ma la capoeira non è ad appannaggio solo degli addetti ai lavori, in quanto è uno sport consigliato anche per chi non ha confidenza con le arti marziali. Vi sono benefici per la salute da non dimenticare, che spaziano dal miglioramento della forma, fino ad un incremento di agilità e forza.

Fonte: iStock

I 4 benefici della capoeira

La storia della capoeira l’abbiamo accennata poco fa, ma ora non ci resta che vedere quali benefici può apportare alla nostra salute. In questo modo potremo anche valutare se è un tipo di sport che può fare al caso nostro. E, ad ogni modo, se vogliamo fare una prova, ci possiamo recare in una palestra dove effettuare una prima lezione e decidere.

Forza e flessibilità

Si dice che la capoeira sia da considerarsi un ottimo rimedio per incrementare la flessibilità, al pari degli esercizi di yoga. Ma è anche uno sport che migliora la forza, la resistenza e l’equilibrio, in quanto tonifica i muscoli e favorisce di pari passo la coordinazione.

Perdita di peso

La capoeira è un’attività mista aerobica e anaerobica, che aiuta a bruciare più calorie e in questo modo ci permette di perdere peso. Se inserita in un regime completo, volto al dimagrimento fisico, con dieta e integratori, può farci ottenere la silhouette che vogliamo. Ma è importante agire in modo regolare, per modellare il fisico nel tempo.

Riduce lo stress

Un altro fattore da considerare è che la capoeira, come ogni attività di movimento, aiuta il rilascio di endorfine e favorisce invece la riduzione degli ormoni dello stress. In questo modo non solo avremo un corpo sano, ma anche una mente più lucida e concentrata, un vero rimedio per stare meglio dalla testa ai pedi.

Migliora l’umore

Non solo la buona capoeira riduce i livelli di cortisolo nel corpo, ma essendo un’attività che si svolge in gruppo, aiuta anche nel migliorare l’umore. Tra danza, musica e divertimento, la timidezza lascia il posto alle nuove amicizie. E noi torniamo a casa con il sorriso sulle labbra.

Fonti