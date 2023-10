Calisthenics: i benefici di questo allenamento

La ginnastica calistenica è un tipo di sport che si basa sull’utilizzo del solo corpo e di pochi altri attrezzi. Si tratta di una disciplina a corpo libero adatta a tutti Ma quali saranno i benefici dell’allenamento Calisthenics? Dall’aumento della forza muscolare a una maggiore fiducia per le proprie capacità, gli esercizi calistenici possono migliorare la nostra vita a 360 gradi.

Fonte immagine: iStock

Il calisthenics è un tipo di allenamento a corpo libero in grado di offrire una lunga serie di benefici. Anche nota con il nome di Street Workout o con quello di callistenia, questa particolare disciplina si ispira molto alla ginnastica artistica, ma differisce da essa per i tipi di esercizi proposti.

Ma esattamente cos’è il calisthenics, e chi può farlo?

In questo articolo ci immergeremo nel dinamico mondo della ginnastica calistenica, vedremo quali sono i benefici e le precauzioni che dovrebbe adottare chi intende cimentarsi in questo tipo di allenamento. Per prima cosa, però, vediamo qual è il significato della parola “calisthenics”: questo termine deriva dalle parole greche “kalos” (bello) e “sthénos” (forza), e indica proprio la forza unita alla bellezza.

Per eseguire i movimenti e gli esercizi calistenici, infatti, è necessaria molta forza, ma ogni movimento risulta sempre esteticamente straordinario.

Per chi è adatto il calisthenics?

Per poter eseguire gli esercizi di Street Workout è certamente necessaria una buona forma fisica e una buona salute. Gli esercizi richiedono infatti flessibilità e forza, ma la buona notizia è che è possibile partire da qualsiasi livello ed eseguire gli esercizi in modo graduale e progressivo, fino al raggiungimento del proprio obiettivo.

Un altro vantaggio di questo tipo di allenamento è che può essere svolto praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Non devi per forza iscriverti in palestra per eseguire gli esercizi di ginnastica calistenica. Ti basterà avere a disposizione gli attrezzi giusti e il tuo corpo, e potrai allenarti ovunque vorrai.

Ad esempio, tante persone scelgono di fare calisthenics a casa, in giardino, al parco o in spiaggia. Naturalmente, se sei alle primissime armi è sempre meglio farsi seguire da un personal trainer esperto, in modo da apprendere le corrette modalità di esecuzione dei movimenti senza rischiare di farsi male.

Per arricchire l’allenamento, oltre al tuo corpo potresti inoltre utilizzare alcuni attrezzi, come le parallele, una corda per saltare, anelli, una barra per trazioni e altri accessori.

I 9 benefici dell’allenamento Calisthenics

Fonte: Pixabay

Come cambia il fisico con il calisthenics? La ginnastica calistenica non è solo un metodo divertente e “sfidante” per mantenersi in forma. Questo tipo di workout può offrire anche una lunga serie di benefici per la salute, sia a livello fisico che mentale.

Vediamo quindi quali vantaggi ci regala questo tipo di allenamento:

Migliora la forza e la coordinazione, poiché per eseguire i movimenti bisogna far lavorare contemporaneamente diversi gruppi muscolari Ottieni un fisico più muscoloso ma anche più armonioso Si riduce la massa grassa e aumenta il metabolismo Aumenta la fiducia nelle proprie capacità Aiuta a migliorare la postura Aumento della massa muscolare senza apparire troppo “gonfi” Migliora anche l’equilibrio Si sperimenta un generale miglioramento della salute L’allenamento può anche favorire la perdita di peso, poiché aiuta a bruciare molte calorie.

Tra i “contro” da considerare, invece, bisogna ricordare che questo tipo di allenamento si concentra perlopiù sul core e sulle braccia, mentre tende a trascurare i muscoli delle gambe.

Chi non può fare calisthenics?

Se eseguito in modo corretto, graduale e con pazienza, l’allenamento calisthenico potrebbe essere adatto a tutti. Tuttavia, gli esercizi dovrebbero essere eseguiti sempre con attenzione e precisione, per evitare il rischio di dolorosi infortuni.

Se sei alle prime armi, è sempre opportuno farsi seguire da una persona esperta in questo tipo di allenamento. Quando sarai in grado di eseguire i movimenti di base, potrai iniziare a a cimentarti in esercizi via via sempre più complessi e impegnativi.

Fonti