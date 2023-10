Quante scale bisogna salire per dimagrire?

Quante scale bisogna salire e scendere per dimagrire? Salire le scale rappresenta un ottimo allenamento per perdere la pancia e migliorare la salute cardiovascolare, la resistenza e l’equilibrio. Ma quanti gradini fare al giorno per dimagrire? Di solito, si consiglia di allenarsi per 30-60 minuti 3 volte a settimana, ma solo salire e scendere le scale non basta.

Fonte immagine: Pixabay

Se hai mai cercato di perdere qualche chilo, sicuramente qualcuno ti avrà già consigliato di evitare di prendere l’ascensore o la scala mobile, e di fare invece le scale. Ma pensandoci bene, quante scale dovremmo salire e scendere per dimagrire? E quanto fa bene fare le scale?

Sia che tu scelga di allenarti in palestra, sia che ti preferisca fare sport a casa, l’esercizio fisico fa bene alla salute in qualsiasi forma o modalità. Di conseguenza, se alle camminate veloci o alla lezione di pilates preferisci un allenamento sulle scale, hai il via libera, purché tu non soffra di particolari condizioni, come problemi di equilibrio, difficoltà di deambulazione, disturbi alla schiena o alle ginocchia.

Salire e scendere le scale, quindi, rappresenta senz’altro un ottimo allenamento aerobico, un’attività intensa che ti permetterà di bruciare parecchie calorie. Ma non solo.

A cosa fa bene salire e scendere le scale?

Questo tipo di allenamento può migliorare la salute cardiovascolare, rinforza i muscoli e migliora anche l’equilibrio.

Insomma, il caro vecchio consiglio di salire le scale a piedi ed evitare l’ascensore è assolutamente fondato. Ma quali altri benefici potremmo ottenere svolgendo questo tipo di allenamento? E che muscoli alleni salendo le scale? Scopriamolo insieme:

Allenarsi sulle scale aiuta a:

Bruciare calorie e aumentare il metabolismo

e aumentare il metabolismo Migliorare l’equilibrio, la resistenza e la forma fisica

Rafforzare i muscoli del core e quelli addominali

Salire e scendere le scale fa dimagrire anche la pancia

Migliora la postura e aiuta a ridurre il rischio di soffrire di mal di schiena

e aiuta a ridurre il rischio di soffrire di mal di schiena Rinforza i muscoli dell’interno coscia e quelli posteriori, quelli dei glutei e i polpacci.

Quante calorie si bruciano con 30 minuti di scale?

Fonte: Pixabay

Per chi si stesse chiedendo quanto si dimagrisce salendo le scale, la risposta dipende da più fattori, a cominciare dal nostro peso, dall’altezza, dal metabolismo, dall’età e dall’intensità dell’attività che stiamo svolgendo.

Si ritiene, però, che salire e scendere le scale per 10-15 minuti faccia bruciare circa 70 calorie. Insomma, questo tipo di allenamento può rivelarsi certamente divertente e utile per ritrovare la forma fisica. Naturalmente, per ottenere migliori risultati bisognerà abbinare anche altri tipi di attività (come la camminata veloce, salti con la corda, jogging o lo sport che più ti piace) ed esercizi di forza, oltre a una dieta equilibrata e, se necessario, ipocalorica.

Quante scale salire per dimagrire?

E veniamo alla nostra domanda: quante volte fare le scale per dimagrire? In realtà, una risposta valida per tutti non esiste.

Potremmo dirti di salire 100 gradini per dimagrire, ma le cose – come abbiamo visto – sono un tantino più complesse. In linea generale, solitamente si consiglia di salire e scendere le scale per 30 minuti o per un’ora al massimo. In questo lasso di tempo, potresti riuscire a perdere anche 200 o più calorie, a seconda dell’intensità del tuo allenamento.

Ma attenzione a non strafare. Evita di allenarti sulle scale per un tempo più prolungato, in quanto potresti causare dei danni alle ginocchia.

Precauzioni e controindicazioni

Come abbiamo appena visto, sebbene non esistano particolari controindicazioni per salire le scale, non bisogna mai esagerare. Inizia l’allenamento in modo graduale, prova a salire e scendere 2 rampe di scale, e man mano aumenta l’intensità e la durata dell’allenamento ascoltando i segnali che ti manda il tuo corpo.

Prima di iniziare ad allenarti, ricorda di fare qualche esercizio di allungamento e di riscaldamento, per preparare i muscoli.

Se soffri di disturbi alle gambe o alla schiena, malattie cardiache o respiratorie o di altre patologie, prima di intraprendere questo tipo di attività ti raccomandiamo di parlarne con il tuo medico curante.