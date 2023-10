Giocare a padel fa dimagrire?

Il padel è uno sport in forte ascesa, anche perché ci permette di perdere peso e dimagrire in modo divertente. Si tratta infatti di un tipo di attività che coinvolge tutti i muscoli, non solo quelli delle braccia. Ci aiuta infatti a migliorare sia la nostra capacità aerobica, sia a migliorare il tono muscolare, sia a bruciare calorie ed a rimetterci in forma in tempi anche brevi.

Da qualche tempo a questa parte ci si chiede se e quanto giocare a padel aiuti a dimagrire, in un regime di dieta e attività fisica mirato. Lo sport in questione non è solo divertente, perché consente di allenarsi in compagnia. Ma è un ottimo rimedio per bruciare calorie in tempi brevi, migliorare il tono muscolare e anche perdere peso.

Il padel è anche in grado di migliorare la nostra capacità aerobica, rendendo più fluidi i movimenti ed è un toccasana per il sistema cardiovascolare. Se poi si pratica questo sport in modo regolare e ad una certa intensità, si riesce a rimettersi in forma in modo veloce.

La risposta alla domanda “Giocare a padel fa dimagrire?” è quindi affermativa ma, regola che vale per tutti gli sport, va abbinato ad un regime dietetico ipocalorico. L’attività fisica e la dieta, insieme, possono infatti donarci il fisico che sogniamo, con una massa magra tonica.

Ma, come accennato, i benefici del padel non si limitano a questo, in quanto la remise en forme non è l’unico aspetto positivo del praticare questo sport. Di certo, se vogliamo migliorare lo stato di salute e la figura, questo è forse uno dei modi meno noiosi per farlo.

Giocare a padel fa dimagrire e non solo

Con una racchetta, una pallina e un campo da padel siamo sulla buona strada per rimetterci in forma e anche in salute, divertendoci. Lo sport è diventato così popolare negli ultimi anni, proprio per le attrezzature minime che servono. Ma anche perché di norma è un’attività che si pratica in due, con il partner o un amico, rendendo il tutto meno statico.

Lo abbiamo accennato prima e lo ribadiamo, il padel è anche uno sport che migliora la figura e la salute, in quanto ha un ottimo effetto sul tono muscolare. Ne giova anche il sistema cardiovascolare, ma non solo, in quanto una partita di padel è anche un modo per ridurre lo stress, come accade con gli sport di altro genere.

Quante calorie si bruciano giocando a padel

Il padel è uno sport che migliora la resistenza fisica, la forza e la flessibilità del corpo, tonifica i muscoli e permette di bruciare calorie. Ma quante? La risposta a questa domanda non è univoca, in quanto dipende dall’intensità con cui si gioca e da altri fattori, come il peso del soggetto.

In media si considerano 330 calorie bruciate all’ora per un soggetto di 70Kg che si muove a velocità moderata, ma si arriva alle 450 calorie se si gioca ad una partita a ritmi più serrati.

Quali sono i vantaggi per la salute

Il padel è uno sport che consuma alti livelli di energia, aiutando a stoccare il grasso e rendendo più tonico il nostro sistema cardiovascolare. Ma è anche un tipo di attività che coinvolge tutte le fasce muscolari. Ne risultano ottimizzati i muscoli delle braccia, delle gambe e anche della schiena.

Se praticato in modo regolare migliora la flessibilità e la resistenza del fisico, ma aiuta anche se combattiamo contro lo stress quotidiano. Non è infatti un caso che spesso chi gioca a padel lo faccia dopo il lavoro, in modo da ossigenare il cervello dopo giornate dense e irritanti per rilassarsi prima di tornare a casa.

