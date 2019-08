Cane: 5 ricette per biscotti casalinghi

Creare dei biscotti golosi per il cane è divertente, basta mixare gli ingredienti più adatti: ecco 5 ricette casalinghe facili e gustose.

Parliamo di: Cani

Preparare biscotti casalinghi per il cane è un’idea divertente che aiuta il portafoglio e permette la preparazione di un prodotto sano, salutare e controllato. Una soluzione utile specialmente per chi vive con un quadrupede con intolleranze e allergie alimentari, un’opportunità importante per offrirgli un prodotto sicuramente privo di additivi e conservanti. Basta scegliere ingredienti freschi e golosi, da mescolare insieme per realizzare tante tipologie differenti di biscotti, sempre pronti all’uso e da rinnovare con frequenza per il bene del proprio quadrupede.

Biscotti al pollo

La combinazione pollo e riso è perfetta per la digestione del cane: per questo gradirà la trasformazione in biscotti saporiti. Per prepararli pasta procurare una tazza di pollo lessato sfilacciato o tagliato a pezzetti, mezza tazza di riso per cani ma cotto a lungo, 3 cucchiai di farina di riso e un uovo. Versate gli ingredienti in una ciotola, mescolateli e amalgamate, magari aggiungendo poca acqua per ammorbidire il tutto, quindi frullate e dividete l’impasto in uno stampo per cioccolatini o muffin in silicone. Infornate e cuocete per circa 30 minuti fino a doratura, lasciate raffreddare e servite.

Biscotti mela e formaggio

Per questi dolcetti golosi procuratevi 140 g di farina di riso, mezza mela tagliata a pezzetti, 60 grammi di formaggio gruviera e un goccio di brodo di carne. Mescolate e frullate gli ingredienti in una ciotola ammorbidendo l’impasto con il brodo: se troppo liquido aggiungete poca farina e versatelo in uno stampo di silcone, oppure spianatelo e realizzate i biscotti con le formine. Infornate per venti minuti a 180° e servite tiepidi.

Dolcetti all’anguria congelata

Ideali per rinfrescare il cane durante le giornate più calde, si possono realizzare mescolando la polpa dell’anguria senza semi con un pezzo di banana e poca acqua: si frulla tutto e si lascia raffreddare nei contenitori per i ghiaccioli. Si offrono al cane morbidi ma non ghiacciati, così che possa sgranocchiarli e idratarsi.

Biscotti al pesce

Per questa ricetta è importante scegliere del pesce senza spine meglio se fresco: lo si frulla con l’aggiunta di farina integrale e di un uovo quindi si amalgama con acqua di cottura e un goccio di olio d’oliva. Si versa l’impasto negli stampi per biscotti e si inforna per circa venti minuti a 180°.

Biscotti alla zucca

La zucca è altamente digeribile e perfetta per la salute del cane grazie all’alto contenuto di fibre: per realizzare questo biscotti procuratevi 450 grammi di polpa di zucca, 350 grammi di farina di riso, 100 grammi di avena, due uova, olio d’oliva e brodo di carne. Sbollentate e ammorbidite la polpa di zucca, versatela in una ciotola con le uova e un goccio di olio, aggiungete l’avena e la farina di riso ed eventualmente ammorbidite con brodo di pollo. Lavorate l’impasto e stendetelo con il matterello quindi ricavate i biscotti con le formine, cuocete il tutto in forno per 35 minuti a 180 gradi. Tutti i biscotti cotti si possono conservare in frigorifero per una settimana, ma chiusi in un contenitore con coperchio, oppure conservati per qualche mese in freezer negli appositi sacchetti gelo. Vanno serviti solo scongelati e quindi scaldati appositamente.