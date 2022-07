Borsette di paglia: 5 idee fai da te per farle e decorarle

Fonte immagine: Pixabay

Le borsette di paglia, piccole o extralarge, a tracolla o anche a mano, rappresentano uno dei veri must have dell’estate 2022. Probabilmente nel tuo armadio ne avrai almeno 4 o 5, tutte ottime per completare al meglio il tuo summer look.

Ma che ne dici di provare a realizzare una borsa di paglia con le tue mani? Oppure, se sei più un tipo da “decorazioni fai da te”, che ne dici di scoprire qualche idea per addobbare a festa le tue borse più anonime?

Per far sbocciare la vena artistica, abbiamo in serbo delle idee che potrebbero fare al caso tuo. Se fra un’ondata di caldo e l’altra, hai poca voglia di uscire prima che arrivi la sera, ecco il passatempo per te: creiamo insieme delle borsette di paglia e impariamo a decorarle in modo semplice, economico e soprattutto originale.

Prima di tutto, vedremo come fare delle borse di paglia “artigianali”, fai da te e comodissime.

Borsa di paglia a tracolla: ecco come realizzarla

La borsetta di paglia fai da te non è un’impresa impossibile, per nulla. Ti basterà pensare in modo creativo: alcuni oggetti presenti nella tua cucina potrebbero fare al caso tuo, come ad esempio delle classiche tovagliette all’americana rotonde .

Come puoi constatare seguendo il video in alto, la realizzazione di questo progetto è più semplice di quanto possa sembrare.

Cosa ti serve?

Vediamo la lista di tutto l’occorrente per realizzare questa borsa:

2 tovagliette all’americana in paglia semplice o decorata, del diametro che preferisci per la grandezza della tua borsa

Una striscia di tessuto in tela naturale, ad esempio la iuta

2 strisce e dei cordoncini in pelle sintetica per realizzare le decorazioni e i manici della borsa.

Per il lavoro, serviranno anche una serie di accessori e strumenti, come:

Colla a caldo

Forbici

Ago per cucire la pelle/macchina da cucire.

Come procedere

E passiamo adesso ai passaggi da seguire per realizzare la tua borsa fai da te.

Incolla la tela o il tessuto sulla parte rotonda di una delle due tovagliette, cercando di lavorare in maniera ordinata, in modo da creare una borsa priva di difetti. Unisci la seconda tovaglietta incollandola sull’altro lato del tessuto. Fai in modo che non ci siano spazi non incollati. A questo punto, taglia due cinturini in pelle, preferibilmente sintetica, della lunghezza adatta per creare una tracolla, cucili alle estremità della borsetta in paglia. Per realizzare i manici corti, invece, ti basterà tagliare la pelle di dimensioni più piccole e procedere allo stesso modo, cucendoli sui lati della borsetta. Per semplificare il lavoro, se hai a disposizione la tracolla di una vecchia borsa che non usi più, potrai staccare e applicare alla tua nuova borsetta. Per fissare meglio il tutto, ti consigliamo di utilizzare ago e filo, o ancor meglio, una macchina per cucire e procedere lungo i bordi, in modo che la borsa sia ben resistente.

La struttura è pronta. È arrivato il momento di decorare.

Come personalizzare una borsa di paglia?

Fonte: Pixabay

Le borse di paglia firmate ci fanno innamorare ogni volta che ne vediamo una, ma certe volte i prezzi sono davvero troppo esagerati. Se ti stai domandando quanto costano le borse di paglia, il prezzo può variare enormemente in base alla marca, ma in genere, per borse di media qualità, può andare dai 25/30 euro in su, fino a prezzi decisamente più elevati, oltre i 400 euro in base al marchio.

Ti sembrano cifre eccessive? Non c’è problema, perché abbiamo appena scoperto quanto sia facile fare una borsetta di paglia fai da te.

Ma come decorarla perché somigli a una di quelle belle borse di paglia in stile Positano? Anche questa volta, basta far scendere in campo la nostra fantasia. Diamo un’occhiata a qualche idea per realizzare la tua personalissima borsa mare fai da te e per lo shopping.

L’estate in borsa

Per conferire un aspetto super estivo alla tua borsa di paglia, potresti applicare ricami di alcuni frutti tipici dell’estate, come ad esempio fragole, anguria, un ananas, il cocco e così via. O ancora, potresti applicare ricami con i cocktail dell’estate, con piccole conchiglie, disegni estivi come il sole, le onde e l’ombrellone.

Nelle mercerie o online puoi acquistare le decorazioni che preferisci, dopo le puoi applicare con l’aiuto della colla a caldo. Per fissare meglio le decorazioni, potresti dare qualche punto con ago e filo.

Ed ecco realizzata la tua borsa di paglia originale e personale.

Decorare le borsette di paglia con le scritte fai da te

Fonte: Pixabay

La tua borsa di paglia può esprimere il suo massimo potenziale grazie alle scritte fai da te. Per realizzare questa decorazione ti basterà stampare la parola che vuoi incidere con il carattere e la grandezza che preferisci. Quindi ritagliala e fissa la carta sulla borsa, in modo che non si sposti.

A questo punto, scegli il filo di cotone colorato che più di piace e ricama la parola seguendo il modello. Una volta terminato, stacca delicatamente la carta et voilà, ecco una decorazione economica e originale.

Borsa di paglia con pompon fai da te

Per rendere più allegra la tua borsetta, potresti darti alla produzione di pompon, detti anche pon-pon o pompò se preferisci. Una volta cominciato, non smetterai più di creare queste buffe palline “pelusciose”. Ma a proposito, come si fanno i pompon?

Il procedimento è semplicissimo.

Ti basterà prendere una forchetta e arrotolarvi intorno il filo di cotone, facendo compiere circa 50 giri. Quindi, inserisci un altro filo nella parte centrale della forchetta, in modo da creare una sorta di fiocco. Estrai il tutto dalla forchetta e, usando una forbice, taglia i lati della matassa.

Ed ecco che avrai fatto un piccolo pon-pon. Rifinisci i lati e lavoralo per conferirgli un bell’aspetto rotondo, procedi con le altre decorazioni da appendere alla borsa.

Nappine fai da te con una forchetta

Fonte: Pixabay

La forchetta sarà la tua preziosa alleata anche per creare delle nappine fai da te da appendere alla borsa. Questa volta, dopo aver avvoltolato il filo intorno ai denti della forchetta, dovrai legare la matassa non più al centro, ma su uno dei due lati all’estremità.

Fissa il filo, estrai il tutto dalla forchetta e usando una forbice crea la tua nappina fatta in casa.

Decorazioni con centrini

Per finire, anche le borsette di paglia più economiche possono cambiare look e diventare super eleganti, grazie a dei centrini. Se in casa hai dei centrini bianchi o dei tessuti ricamati che non usi, ti basterà applicarli sulla borsa utilizzando la colla a caldo.

Puoi decorare tua borsetta di paglia in modo elegante e divertente.