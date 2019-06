Biscotti dietetici: 5 ricette gustose e leggere

I biscotti non sono sempre nemici della dieta: cinque ricette facili e invitanti a basso contenuto di calorie e zuccheri.

Perfetti per una prima colazione nutriente o per una pausa gustosa, i biscotti sono parte integrante dell’alimentazione quotidiana in tutte le stagioni. Anche quando si decide di iniziare una dieta dimagrante non è indispensabile rinunciare a queste prelibatezze, purché non si ecceda con le calorie e si limitino gli zuccheri aggiunti.

Come fare? Semplicemente preparando in casa ottimi biscotti dietetici utilizzando ingredienti sani e leggeri, senza trascurare il gusto. Per andare incontro alle varie preferenze personali, ecco qui di seguito illustrate cinque ricette facili e leggere per ottenere biscotti light delicati e gustosi.

Biscotti allo yogurt

Lo yogurt è un prezioso alleato della dieta, ottimo per favorire il benessere intestinale. La ricetta dei biscotti allo yogurt non prevede l’utilizzo dello zucchero bianco. Gli ingredienti sono i seguenti:

200 grammi di farina;

50 grammi di farina di riso;

un vasetto di yogurt magro a scelta;

60 grammi di zucchero a velo;

40 grammi di olio di semi;

lievito per dolci.

Si miscelano le due farine con gli altri ingredienti solidi e liquidi, come l’olio e lo yogurt. Si prepara un impasto omogeneo che deve riposare in frigorifero per circa tre quarti d’ora, in modo tale da essere poi steso ricavando delle forme attraverso appositi stampini. I biscotti devono cuocere in forno a 180°C per circa dieci minuti.

Biscotti alle mele

I biscotti alle mele sono leggeri e dietetici grazie alla sostituzione dello zucchero con il miele. Occorrono:

200 grammi di farina integrale;

50 grammi di farina di riso;

50 grammi di miele;

una mela;

50 grammi di olio extra vergine;

mezza bustina di lievito e mezzo bicchiere di latte scremato.

Tutti gli ingredienti devono essere miscelati accuratamente, aggiungendo solo alla fine la polpa della mela grattugiata al momento. L’impasto deve riposare per una mezzora in frigorifero, procedendo poi con la stesura e il taglio dei biscotti, che devono cuocere in forno a 180°C per circa venti minuti.

Biscotti integrali

Croccanti e ipocalorici, i biscotti integrali sono ricchi di fibre e ideali per chi segue una dieta dimagrante. Gli ingredienti sono:

200 grammi di farina, utilizzando in parti uguali la farina 00 e la farina integrale;

50 grammi di farina di riso;

50 grammi di olio di semi di girasole;

60 grammi di zucchero di canna;

mezzo bicchiere di latte vegetale a piacere;

2 cucchiaini di sciroppo d’acero;

mezza bustina di lievito.

Unire le tre farine in una terrina, aggiungendo il lievito e lo zucchero, lo sciroppo d’acero, l’olio e il latte. L’impasto ottenuto deve riposare al fresco per circa mezzora e, successivamente, può essere steso e usato per ricavare i biscotti della forma desiderata. Questi vanno infornati a 180° per una decina di minuti.

Biscotti al limone

Anche in questa ricetta golosa dei biscotti dietetici al limone senza burro, le dosi di zucchero sono decisamente limitate. Gli ingredienti sono:

250 grammi di farina;

50 grammi di olio extravergine di oliva;

un uovo;

50 grammi di zucchero di canna;

mezza bustina di lievito per dolci;

succo di limone.

Dopo aver amalgamato lo zucchero con l’olio, si aggiunge l’uovo, la farina, il lievito e il succo di limone. Come di consueto, l’impasto deve essere fatto riposare prima di ottenere i biscotti della forma desiderata, che cuoceranno in forno a 180° per circa dieci minuti.

Biscotti ai fiocchi d’avena

I fiocchi d’avena sono i protagonisti di questa ricetta di biscotti dietetici, ideali per la colazione. È anche possibile aggiungere all’impasto della frutta secca a piacere, senza esagerare per non incrementare troppo l’apporto calorico. Sono necessari;

150 grammi di farina integrale;

50 grammi di zucchero di canna;

60 grammi di fiocchi d’avena;

noci e mandorle tritate a piacere;

50 millilitri di olio di semi;

poca acqua naturale.

Si inizia unendo la farina, lo zucchero, i fiocchi d’avena e la frutta secca in una ciotola, aggiungendo poi l’olio e poca acqua alla volta in modo da formare un composto omogeneo. Dopo aver ritagliato i biscotti, si fanno cuocere in forno caldo a 180° per circa dodici o quindici minuti.