In un Carnevale che si tinge di emozione e gratitudine, un piccolo eroe si distingue tra i festeggiamenti. Roberto, un bambino di 7 anni, ha scelto di travestirsi da dottor Giuseppe Santoro, il medico che lo ha salvato. Indossando un camice, una cuffia, copriscarpe e con un stetoscopio appeso al collo, ha reso omaggio al suo “supereroe” durante la celebrazione. Questo gesto non è solo un travestimento, ma un tributo a colui che ha cambiato la sua vita.

La storia di Roberto

La vita di Roberto ha preso una piega inaspettata durante la pandemia di Covid-19. Ancora molto piccolo, ha contratto il virus e, preoccupati per la sua salute, i genitori hanno deciso di sottoporlo a un ecocuore. Questo esame ha rivelato un soffio al cuore, portando a ulteriori accertamenti che hanno confermato la presenza di una patologia cardiaca. Inizialmente, la prospettiva di un intervento a cuore aperto sembrava inevitabile, ma la situazione è cambiata grazie all’incontro con il dottor Santoro.

Il dottore, specializzato in emodinamica pediatrica presso l’ospedale del Cuore di Massa (Massa Carrara), ha presentato ai genitori di Roberto un’alternativa meno invasiva. Ha spiegato che la patologia del bambino poteva essere trattata senza dover aprire il torace, utilizzando una procedura mini-invasiva che avrebbe comportato minori rischi e un recupero più rapido. Questa notizia ha portato un raggio di speranza nella vita della famiglia.

Il trattamento e la guarigione

Con la determinazione di affrontare questa sfida, Roberto e la sua famiglia si sono recati all’ospedale. Qui, il bambino è stato sottoposto alla procedura proposta dal dottor Santoro. La sua esperienza è stata sorprendentemente positiva: il recupero è avvenuto in tempi brevissimi, e dopo pochi giorni, Roberto è tornato a casa, pronto per il suo primo giorno di scuola materna. Un traguardo che, per lui, rappresenta non solo il ritorno alla normalità, ma anche un nuovo inizio.

La mamma di Roberto ha condiviso la loro esperienza con grande emozione: “Quando abbiamo chiesto ai medici di indicare un professionista di fiducia, tutti ci hanno parlato del dottor Santoro. E avevano ragione. La nostra esperienza all’ospedale del Cuore può essere riassunta in una sola parola: eccellenza.” La famiglia ha potuto apprezzare la professionalità e la gentilezza del personale, che ha curato ogni aspetto della loro permanenza. “Il dottor Santoro ha una capacità unica di instaurare un legame speciale con i suoi piccoli pazienti”, ha aggiunto la madre, sottolineando quanto sia importante per i bambini sentirsi al sicuro e compresi.

Così, tra maschere e festeggiamenti, il piccolo Roberto celebra non solo il Carnevale, ma anche il suo nuovo eroe, il dottor Giuseppe Santoro, il medico che ha saputo restituirgli la salute e un sorriso.