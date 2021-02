Auto, da Porsche un eFuel pulito come le elettriche

Auto: Porsche non punta soltanto sulle elettriche, ma anche su un nuovo eFuel dalla bassissima produzione di anidride carbonica.

Non si può dire che il settore delle auto non sia in fermento, con una spinta sempre più evidente dei vari produttori verso la mobilità elettrica. Fra questi anche Porsche che, soltanto pochi giorni fa, ha annunciato i propri piani per immettere sul mercato sempre più vetture di lusso alimentate completamente a batteria. Ma la società sta indagando anche altre strade sul fronte di trasporti più verdi, come un combustibile sintetico a basse emissioni.

Porsche sta infatti lavorando su un eFuel, un carburante creato in laboratorio che promette di garantire un impatto ambientale pari a quello delle auto elettriche, almeno in termini di CO2 prodotta.

Auto, l’eFuel di Porsche

Quello delle auto elettriche è certamente un universo maggiormente amico dell’ambiente: queste vetture, durante il loro uso, non emettono infatti gas serra pericolosi sia per l’uomo che per la natura. Ma questo non vuol dire siano completamente verdi: una certa quantità di anidride carbonica viene emessa durante la loro produzione, così come anche in fase di ricarica se l’approvvigionamento di energia non avviene tramite fonti rinnovabili. Certo, il grande vantaggio è l’assenza di una lunga serie di altri inquinanti, come ad esempio i metalli pesanti tipici dei fumi che emergono dai tubi di scappamento.

Porsche ha quindi deciso di seguire una seconda strada oltre a un futuro elettrico, elaborando un eFuel che, a detta del vicepresidente della divisione motorsport Frank Walliser, potrebbe essere tanto verde quanto una vettura a batteria:

Il nostro carburante sintetico è più pulito e non vi sono sottoprodotti, quando inizieremo la piena produzione ci aspettiamo una riduzione della CO2 dell’85%.

Il carburante in questione è stato creato sfruttando un processo proprietario metanolo-benzina e produce quantità ridottissime di CO2 durante l’uso. Ancora, sembra che il particolato prodotto sia pressoché inesistente, così come metalli inquinanti e altri gas serra. La produzione dovrebbe entrare nel vivo nel 2022, con 34.000 galloni, per arrivare a 145.000 nel 2026. Porsche non vede però questa soluzione come alternativa alle auto elettriche, bensì complementare:

La mobilità elettrica continuerà a essere la più alta priorità in Porsche. L’eFuel è un complemento al processo di elettrificazione in Porsche, non un rivale.

