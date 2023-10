Auto ibride: vantaggi e svantaggi rispetto agli altri tipi di veicoli

Le auto ibride stanno acquistando fama col passare del tempo, per via dei vantaggi legati a questi veicoli. Ma non è tutto rose e fiori, in quanto ci sono anche dei contro da prendere in considerazione prima di passare ad un acquisto. Di sicuro i motori ibridi sono rispettosi dell'ambiente e permettono di risparmiare sul lungo periodo, ma costi e manutenzione sono più impegnativi.

Fonte immagine: iStock

Se i veicoli elettrici sono diventati gettonatissimi da qualche anno, le auto ibride anche continuano ad essere sulla cresta dell’onda, ma solo per chi è conscio di vantaggi e svantaggi procurati. Ma cos’è di fatto l’auto ibrida e come funziona? Che sia in serie, in parallelo o plug-in, il concetto alla base degli ibridi è sempre lo stesso.

Si tratta infatti di sistemi misti che abbinano un motore elettrico ad uno classico a combustibili fossili, in questo modo si ha il meglio delle due tecnologie. Un problema che interessa le classiche macchine elettriche è che devono essere ricaricate in modo regolare per muoversi.

Ma con un’auto ibrida il problema non si pone: si può fare affidamento sul motore elettrico, ma anche su quello a benzina o diesel quando occorre. Il che risolve i crucci di chi è in viaggio e teme di non reperire un punto di ricarica, ma anche di quelli che vogliono un sistema che permetta delle prestazioni brillanti o economiche, a seconda del momento.

Il mondo delle auto ibride ha però non solo pro, ma anche qualche contro da considerare prima di pensare ad un acquisto di questi veicoli. Se infatti vogliamo affidarci al un ibrido, ci dovremo informare sulle caratteristiche di questa tecnologia e comperare in modo consapevole.

Fonte: iStock

Auto ibride: vantaggi e svantaggi

Lo abbiamo accennato e lo ribadiamo, le auto ibride sono un buon compromesso per tutelare l’ambiente, ma senza rinunciare alla praticità dei combustibili fossili. Di vantaggi ce ne sono a volontà, ma bisogna calcolare anche qualche contro a questo proposito. L’unico modo per essere sicuri di fare la scelta più giusta.

I vantaggi delle auto ibride

Le auto ibride sono rispettose dell’ambiente e questo è il primo elemento da considerare, in quanto riducono le emissioni di CO2 rispetto ai motori classici. Un tipico veicolo a benzina produce 4,6 tonnellate di anidride carbonica all’anno, oltre ad altri inquinanti come metano e protossido di azoto.

Con le auto ibride troviamo due opzioni per il carburante: combustibili fossili o elettricità, il che vuol dire ridurre le emissioni di gas serra se optiamo per una guida combinata. Ma questo si traduce anche in risparmio, in quanto i prezzi di benzina e diesel sono elevati se paragonati a quelli delle ricariche elettriche.

In più, le auto ibride, se mosse con il motore elettrico, sono anche più silenziose rispetto alle macchine con motori tradizionali. Se poi consideriamo che abbiamo un doppio motore, cala anche l’ansia da autonomia che spesso attanaglia chi ha un’auto elettrica semplice, che esige una batteria sempre carica per muoversi.

Gli svantaggi delle auto ibride

Ma non è tutto rose e fiori il mondo delle auto ibride: il primo contro da considerare è quello economico, in quanto costano di più rispetto a quelle classiche. Se in termini di lungo periodo si risparmia sui carburanti, sul momento la spesa dell’acquisto potrebbe essere proibitiva. Lo stesso dicasi per la manutenzione, talvolta più esosa.

Se parliamo di batteria, ad esempio, come accade per le auto elettriche, la loro cura deve essere regolare e va preventivata una sostituzione dopo alcuni anni. Con i modelli più recenti di auto ibride in commercio la durata di questo componente è migliorata rispetto al passato.

Ma questo non significa dimenticarsi che la batteria va tenuta sotto controllo e che la nostra ibrida necessita di check up periodici. Lo dobbiamo mettere in conto e valutare se e quanto convenga, a seconda del tipo di spostamenti che facciamo, un acquisto di questo genere.

