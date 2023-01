Da Milano a Dakar, un viaggio di scelte e opportunità con Dario e Simone

Il viaggio di Dario e Simone da Milano a Dakar per raccontare storie e testimonianze legate alla missione dell'UNFPA tra Mauritania e Senegal.

“Facciamo un viaggio in Africa, da Milano a Dakar!“. È iniziato così il viaggio di Dario e Simone, due amici appassionati di viaggi on-the-road, alla scoperta dell’Africa occidentale. Un progetto nato dal desiderio di due amici di scoprire nuovi posti e nuove culture e diventato, grazie al coinvolgimento del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), l’occasione perfetta per comunicare i progetti che UNFPA realizza da anni nei paesi toccati dal viaggio: Marocco, Mauritania e Senegal.

Passo dopo passo, tappa dopo tappa, Dario e Simone racconteranno storie e testimonianze legate alla missione dell’UNFPA di rendere ogni gravidanza desiderata, ogni nascita sicura e il potenziale di ogni giovane realizzato in quei Paesi del mondo. Il viaggio dei due amici servirà non soltanto a far conoscere il lavoro dell’UNFPA e i risultati ottenuti, ma aiuterà anche a raccoglie fondi per quegli importanti progetti.

Qual è l’opportunità di oggi? Quali scelte ci aspettano domani? Le risposte a queste domande saranno comunicate con set di immagini e parole raccolte da Dario e Simone sul profilo Instagram del progetto #roadtripofchoices, dalle partenza da Milano all’arrivo in Marocco, attraverso le migliaia di chilometri fino a Darak, dove ad accoglierli ci sarà Fabrizia Falcione, Deputy Regional Director for West and Central Africa di UNFPA, per un dialogo/incontro a conclusione del viaggio che servirà a trarre le conclusioni su questa esperienza.

Ma non è tutto. Il viaggio si concluderà con un’azione più concreta per raccogliere fondi per i progetti dell’UNFPA: un’asta benefica su eBay con oggetti e memorabilia appartenuti a calciatori e personaggi dello spettacolo, come il pallone da calcio autografato da Fabio Cannavaro.