Antipasti per la Vigilia di Natale: ricette vegetariane

Tre idee semplici e golose per arricchire la cena della vigilia di Natale con antipasti vegetariani, leggeri e facili da preparare.

La cena della Vigilia di Natale è una tradizione molto sentita. Un’occasione per iniziare le feste in famiglia, ma anche per sperimentare ricette prelibate e fare il pieno di consensi. Se è innegabile che la cucina italiana vanta pietanze tipiche squisite, è altrettanto vero che proprio durante questa ricorrenza è possibile stupire portando in tavola piatti originali e diversi dal solito.

Gli antipasti rappresentano proprio la chance perfetta per sorprendere gli invitati. Inoltre optando per ricette vegetariane non si rischia di appesantire eccessivamente all’inizio del pasto e soprattutto si usano ingredienti graditi anche a coloro che non mangiano carne, pesce e salumi.

Ecco alcune idee sfiziose, facili da preparare, ideali per realizzare un mix di antipasti vegetariani celebrando al meglio la cena della vigilia.

Antipasti vegetariani per Natale: avocado impanato

Ricco di antiossidanti e vitamine, e spesso protagonista di pietanze originali ed esotiche, l’avocado può essere usato anche per preparare un antipasto semplice, ma di sicuro effetto. Adoperando un frutto abbastanza maturo è possibile ricavare delle fette da impanare e friggere. Occorrono:

2 avocado;

farina di riso;

3 uova intere;

pane grattugiato;

sale e pepe;

olio di semi per la frittura.

Dopo aver privato i frutti della buccia e del nocciolo è necessario ricavare diverse strisce di dimensione simile, da passare prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con sale e pepe e successivamente nel pangrattato. A questo punto si può procedere con la frittura in olio bollente, da effettuare poco prima di portare a tavola la pietanza in modo che possa essere gustata croccante e asciutta.

Insalata russa light

Un vero must della cena della vigilia e del pranzo natalizio è l’insalata russa, la cui ricetta originale prevede l’uso di maionese e cubetti di prosciutto cotto. Questa variante vegetariana è invece anche molto più leggera e digeribile grazie alla presenza dello yogurt greco (usato al posto della maionese). Ecco gli ingredienti:

4 carote;

due patate;

100 grammi di piselli;

un vasetto di yogurt greco bianco;

1 cucchiaino di senape;

verdure sottaceto;

sale e pepe.

Dopo aver sbucciato e lavato le verdure è necessario farle bollire in acqua salata finché non raggiungeranno una consistenza tale da poter essere ridotte in cubetti senza sfaldarsi. Anche i piselli vanno lessati abbondantemente.

Una volta fredde le verdure devono quindi essere tagliate e amalgamate insieme ai sottaceti, unendo infine lo yogurt, la senape ed eventualmente poco aceto (a seconda delle preferenze personali). L’insalata russa light deve essere riposta in una terrina e collocata in frigorifero per alcune ore prima di servirla.

Antipasti vegetariani per Natale: torta salata di verdure

La torta salata è un piatto invitante ideale da preparare in anticipo e servire anche a temperatura ambiente. Ad esempio la torta di melanzane può essere già divisa in monoporzioni in modo da facilitarne il consumo da parte dei commensali. Per prepararla occorrono:

pasta brisé anche già pronta;

fette di melanzane grigliate;

sugo di pomodoro e basilico;

fette di scamorza.

Si procede stendendo la pasta brisé all’interno di una teglia e versando strati di sugo, melanzane, fette di scamorza in modo da alternare gli ingredienti fino a consumarli completamente. Dopo aver ripiegato i bordi della pasta è necessario cuocere la torta in forno per circa mezzora.