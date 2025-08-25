Pericolo di multa se si usa questo strumento: ecco cosa si rischia e non riguarda il cellulare. In pochi ne sono a conoscenza.

L’uso dello smartwatch durante la guida è un tema di crescente rilevanza per la sicurezza stradale e la normativa vigente. Sebbene il Codice della Strada non contenga ancora indicazioni specifiche riguardo a questo dispositivo, esperti del settore sottolineano come il suo utilizzo al volante possa essere assimilato all’uso del telefono cellulare, con conseguenti sanzioni amministrative e rischi per la sicurezza.

Pericoli e sanzioni legate all’uso dello smartwatch in auto

Consultare notifiche, rispondere a chiamate o semplicemente controllare l’orologio intelligente mentre si guida rappresenta una fonte significativa di distrazione. Questa abitudine, secondo gli specialisti, può generare situazioni di pericolo simili a quelle causate dall’uso del cellulare, aumentando il rischio di incidenti stradali. Le multe salate per chi viene sorpreso a utilizzare lo smartwatch durante la guida sono quindi una concreta possibilità, in quanto il comportamento è equiparato a quello vietato dall’articolo 173 del Codice della Strada relativo all’uso improprio di dispositivi elettronici.

È dunque fondamentale che i conducenti siano consapevoli delle potenziali conseguenze legali e della necessità di adottare misure preventive per evitare distrazioni.Per chi indossa uno smartwatch, si consiglia vivamente di attivare la modalità “Non disturbare” durante la guida, limitando così la comparsa di notifiche che potrebbero attirare l’attenzione dal traffico. Inoltre, è utile disattivare la funzione “Riattiva al sollevamento del polso”, la quale accende automaticamente il display al movimento del braccio, aumentando la probabilità di distrazione.

In questo contesto, l’innovazione tecnologica rappresenta un valido supporto. Apple, ad esempio, ha introdotto con il lancio dell’Apple Watch Series 9 una funzionalità che consente di gestire le chiamate e le applicazioni a mani libere tramite un gesto di “doppio tocco” tra pollice e indice, senza dover guardare lo schermo. Questo sistema sfrutta sensori avanzati integrati nel dispositivo, favorendo un’interazione più sicura durante la guida.

Impatto ambientale, sostenibilità e consigli per una guida responsabile con lo smartwatch

Apple ha inoltre posto particolare attenzione all’impatto ambientale dello smartwatch. È bene che sia realizzato con materiali riciclati e rinnovabili: con la cassa composta al 100% da alluminio riciclato, mentre la batteria deve essere di cobalto riciclato. Il processo produttivo deve utilizzare esclusivamente energia da fonti rinnovabili, con una riduzione del 78% delle emissioni di CO2 rispetto ai modelli precedenti.

L’utilizzo consapevole dello smartwatch durante la guida è un elemento chiave per la tutela della sicurezza propria e degli altri utenti della strada. L’attivazione della modalità “Non disturbare” e l’uso di gesture a mani libere sono strumenti efficaci per ridurre le distrazioni.

Si raccomanda infine di evitare qualsiasi interazione con lo smartwatch nei momenti di traffico intenso o in situazioni critiche, ricordando che la prudenza è un obbligo imprescindibile per chi si mette al volante. Le recenti innovazioni tecnologiche supportano questo approccio, ma la responsabilità rimane sempre nelle mani del conducente.