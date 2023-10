LVRSustainable di LuisaViaRoma celebra il World Vegan Day

LVRSustainable di LuisaViaRoma presenta la sua accurata selezione di articoli vegan nei settori moda, beauty e home.

In occasione del World Vegan Day il prossimo 1 novembre, LVRSustainable, la sezione di LuisaViaRoma dedicata all’ambiente e alle pratiche etiche, presenta la sua accurata selezione di articoli vegan nei settori moda, beauty e home, confermando così il costante impegno nei confronti del Pianeta e delle Persone. Il termine vegano in ambito moda e lifestyle si riferisce ad un impegno ad acquistare e utilizzare esclusivamente prodotti cruelty-free che non impiegano materiali o sottoprodotti di origine animale per la loro produzione.

La selezione vegan curata da LVRSustainable offre uno spazio all’interno del quale è possibile acquistare con facilità prodotti selezionati, rispettosi degli animali, promuovendo abitudini di consumo consapevoli e introducendo nell’esperienza di acquisto l’etica vegana pur senza sacrificare la bellezza del luxury.

Quella che era nata come una esigenza di nicchia, si è rapidamente trasformata in un vero e proprio trend per la moda mainstream, rivelando un irresistibile connubio tra estetica ed etica. La crescente domanda di prodotti vegan, unita ad una coscienza ambientale collettiva, ha portato ad un ampliamento dell’offerta di prodotti vegan che va oltre l’abbigliamento, con un’ampia selezione di prodotti beauty e per la casa. In particolare, una selezione di cosmetici e prodotti vegan per la cura della pelle si sono allontanati dalla pratica tradizionale, che prevedeva la sperimentazione e l’utilizzo di prodotti di origine animale, per offrire invece prodotti più etici che possano soddisfare le esigenze di chi li sceglie.

Adottare un consumo consapevole che predilige prodotti vegan è molto più di una semplice attenzione nei confronti del benessere degli animali e di una produzione cruelty-free; permette di beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, lo sviluppo della biodiversità, la riduzione dei rifiuti e l’utilizzo di un approccio sempre più innovativo.

LVRSustainable è orgogliosa di collaborare con brand leader nel miglioramento e nell’espansione di processi produttivi e offerte vegan.

Scopri la selezione vegan di LVRSustainable qui.