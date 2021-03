Alicia Silverstone lancia vitamine gommose vegane

Alicia Silverstone lancia la nuova linea di caramelle gommose vegane alle vitamine perfette per la salute e il benessere personale.

L’attrice e attivista vegan Alicia Silverstone ha lanciato una nuova linea di caramelle gommose vegane contenenti vitamine, un progetto importante per chi segue questo stile di vita e alimentare.

Un prodotto nato dalla collaborazione con la società Garden of Life e distribuite con il marchio mykind Organics. Delle caramelle organiche completamente vegane all’aceto di sidro di mele. Un articolo nato con l’obiettivo di migliorare la salute personale a partire dal sistema immunitario, favorendo anche una sana digestione, un aumento dell’energia e della gestione del peso.

Caramelle vegane

L’attrice ha seguito tutti gli step realizzativi delle caramelle alle vitamine per garantire un articolo sano e completo a 360 gradi, morbido, di qualità elevata e nutriente. La linea comprende quattro tipologie di caramelle: all’aceto di mele biologiche contenenti vitamina B12, seguite dalla variante sempre con aceto di mele biologiche contenenti 2 miliardi di unità di probiotici per la salute dell’intestino.

Oltre alle caramelle all’aceto di sidro di mele biologiche infuso con bacche di caffè e tè verde in grado di migliorare le prestazioni energetiche, fino a quelle dietetiche all’aceto di mele biologiche con estratto di chicchi di caffè verde per promuovere un buon indice glicemico.

L’aceto di mele, un amico per la salute

Le ricerche condotte dall’azienda sono giunte a una conclusione importante ovvero all’importanza dell’aceto di mele per la salute e ai suoi benefici. Un ingrediente sano e pulito, perfetto per chi segue uno stile vegan al servizio di nuovi impieghi e ricerche del tutto naturali. L’attrice è vegana da più di venti anni e da tempo presta il suo volto per sensibilizzare la popolazione in merito, anche suo figlio si è avvicinato allo stile vegan.

Inoltre la Silverstone non è nuova alle campagne tematiche promosse dalla PETA, solo l’anno scorso ha ricreato una pubblicità di 30 anni fa realizzata da Linda e Paul McCartney che spronavano verso un’alimentazione vegetariana. La nuova campagna impersonata dall’attrice con l’ex marito Christopher Jarecki era invece incentrata sul mondo vegan e su una sensibilizzazione mirata.

Fonte: VegNews