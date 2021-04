Alessandro Cattelan in viaggio con Ford Mustang Mach-E

Fonte immagine: Ford

In occasione dell'Earth Day 2021 Ford Mustang Mach-E sarà protagonista di un viaggio tra Lazio e Abruzzo: alla guida Alessandro Cattelan.

Un viaggio green a bordo di Ford Mustang Mach-E per celebrare l’Earth Day 2021. Questa l’iniziativa di Ford Italia e Rai Pubblicità: protagonista e “pilota” del primo SUV 100% elettrico dell’Ovale Blu sarà Alessandro Cattelan. L’iniziativa si intitola “Ford to Coast”.

Ford to Coast rappresenta un progetto votato alla mobilità del futuro, ideato da Original e realizzata da Ford e Rai Pubblicità in collaborazione con GTB Roma e Mindshare, agenzie del gruppo WPP. L’evento può essere seguito in diretta esclusiva su RaiPlay oggi giovedì 22 aprile, Giornata mondiale della Terra o Earth Day.

Insieme ad Alessandro Cattelan compariranno alcuni ospiti, che condivideranno con il conduttore un viaggio tra Lazio e Abruzzo: dalla Riserva Naturale di Passoscuro fino all’arrivo a Francavilla al Mare; nel mezzo tappe come il Lago del Salto e il Parco Eolico di Cocullo. Un modo per sottolineare l’importanza della bellezza della natura, della tutela dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica nell’energia e nel settore automotive.

Ford Mustang Mach-E sarà protagonista di questo viaggio, mostrando più che mai di essere un sinonimo di libertà anche in formato 100% elettrico. Grazie all’autonomia di 610 km, alla possibilità di scegliere tra tre differenti modalità di guida (Active, Whisper e Untamed), ma anche alla trazione posteriore e integrale. Disponibili due diversi livelli di potenza per quanto riguarda il pacco batteria.

Tratti che ricordano la coupé sportiva più venduta al mondo e un design elegante e sinuoso sono i suoi elementi chiave. Oltre a offrire un’esperienza di guida unica e sempre più personalizzata. Questo grazie al SYNC di nuova generazione, con schermo touch da 15.5″, alla fusione Machine Learning (capacità di apprendimento dell’auto dei comportamenti del guidatore) e agli aggiornamenti Over-The-Air, come accade per uno smartphone.

Ford Mustang Mach-E rappresenta la sintesi degli sforzi dell’Ovale Blu per rendere più verde e sostenibile sia il proprio processo produttivo che gli stessi veicoli. Un impegno concretizzato attraverso soluzioni innovative e a impatto zero.