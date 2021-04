Earth Day 2021: maratona digitale, 13 ore di diretta live

Earth Day 2021, maratona digitale di 13 ore per celebrare la Giornata Mondiale della Terra: tra gli ospiti anche il Ministro Cingolani.

Il 22 aprile sarà il giorno dell’Earth Day 2021. Edizione numero 51 per la Giornata Mondiale della Terra, istituita dall’ONU nel 1970 per celebrare la Terra e la salvaguardia del Pianeta. Una ricorrenza che coinvolge ogni anno circa 75mila partner, distribuiti in 193 Paesi del mondo.

Diversi gli eventi organizzati in tutto il mondo per l’Earth Day 2021, inclusa l’Italia, dove le manifestazioni in presenza verranno sostituite anche quest’anno da una maratona digitale organizzata da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. La diretta prenderà il posto, come per l’edizione 2020, dello storico Villaggio per la Terra di Villa Borghese.

Sarà una diretta di 13 ore, dalle 7:30 alle 20:30. I vari programmi si alterneranno sulla piattaforma digitale RaiPlay. Gli hashtag dell’Earth Day 2021 saranno #OnePeopleOnePlanet #OPOP21, #IoCiTengo, #EarthDay2021, #EarthDay, #GiornataMondialedellaTerra, #Agenda2030, #GlobalGoals, #focolaremedia, #focolaritalia. Ha affermato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia:

La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet rappresenta uno esempio davvero splendido di servizio pubblico centinaia di associazioni si impegnano gratuitamente a produrre contenuti televisivi di eccellenza convergenti su un unico grande obiettivo: salvare tutta la bellezza che un’economia aggressiva e predatoria sta così gravemente mettendo a rischio. Dobbiamo dire un grazie sincero alla RAI per questa illuminata operazione che rappresenta un concreto segnale di speranza per il raggiungimento degli ambiziosi, ma urgenti obiettivi dello sviluppo sostenibile. Quest’anno saranno i giovani i veri protagonisti dell’Earth Day affinché non sprechino la straordinaria occasione che il governo italiano ha offerto loro di esprimersi ufficialmente in occasione della Conferenza sul Clima che si terrà in Scozia a novembre. A loro non dobbiamo solo un Pianeta sano, ma anche il diritto di decidere sul loro futuro.

La maratona digitale prevista per la Giornata Mondiale della Terra 2021 sarà diretta da Gianni Milano. Di seguito alcuni tra i principali contenuti previsti per questa edizione dell’Earth Day: