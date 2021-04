Volkswagen ID.4: 418 km di autonomia, la certificazione EPA

Fonte immagine: Volkswagen

Volkswagen ID.4, 418 chilometri d'autonomia certificati dall'EPA: un importante traguardo per l'auto elettrica del produttore tedesco.

Arrivano importanti traguardo per la Volkswagen ID.4 nella sua versione Pro, il SUV elettrico progettato dall’omonima casa automobilistica tedesca. L’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense ne ha infatti certificato l’autonomia, parti a 260 miglia. Si tratta all’incirca di 418 chilometri.

Un obiettivo importante quello raggiunto da Volkswagen, considerando come un’autonomia estesa riduca il rischio di “range anxiety” tra i guidatori. Oggi il timore di non trovare una colonnina di ricarica, e di rimanere quindi bloccati durante un lungo viaggio, rappresenta il primo deterrente all’acquisto di auto elettriche.

Volkswagen ID.4, autonomia record

Così come già anticipato, l’EPA ha certificato nei suoi test un’autonomia di 418 chilometri – o 260 miglia – per la ID.4 di Volkswagen, nella sua versione Pro. Il veicolo, in vendita negli Stati Uniti a poco più di 39.000 dollari, rappresenta una delle strategie più mirate affinché il gruppo tedesco possa affermarsi sul mercato elettrico anche Oltreoceano. Non a caso, così come specifica ElecTrek, la società pare stia pensando di avviare una produzione a stelle e strisce già dal prossimo anno.

La versione Pro della ID.4 si avvale di batterie da 82 kWh e di un motore a trazione posteriore da 201 cavalli. Il veicolo è compatibile con la ricarica rapida fino a 125 kW, che permette all’auto elettrica di passare dal 5 al 38% di autonomia in circa 38 minuti. Sempre ElecTrek specifica come la disponibilità attuale negli Stati Uniti sia limitata, poiché gli esemplari destinati al mercato USA sono attualmente spediti dalla Germania, ma con l’apertura degli impianti di produzione a stelle e strisce eventuali rallentamenti dovrebbero trovare rapida soluzione.

Per attirare i potenziali acquirenti a stelle e strisce, Volkswagen ha anche stretto un accordo con Electrify America, uno dei principali network di colonnine locali, per fornire a tutti gli acquirenti ben tre anni di ricarica gratuita. Una proposta decisamente allettante, considerando come la società possegga 560 stazioni su tutto il territorio USA e ben 2.400 colonnine a ricarica rapida.

Fonte: ElecTrek