Gymnema Sylvestre, a cosa serve?

La Gymnema sylvestre è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asclepiadaceae. Originaria dell'India e dei Paesi dell'Africa centrale, è chiamata anche Gur-mar, che significa distruttore di zuccheri. Questo perché molti studi hanno riconosciuto le sue proprietà utili a tenere bassi i livelli di glicemia nel sangue. Diventa quindi l'alleato perfetto in caso di glicemia alta e diabete. Inoltre, si usa per dimagrire, perché fa diminuire il senso di fame.

La Gymnema Sylvestre è una bellissima pianta, che si può usare come rimedio naturale in molte situazioni. Se non sappiamo la Gymnema Sylvestre a cosa serve, dobbiamo sapere che di solito è indicata nei pazienti con la glicemia alta o che hanno ricevuto una diagnosi di diabete. Possiamo trovarla in vendita sotto forma di integratore, per poter aiutare l’organismo a stare meglio. Scopriamo insieme tutti i benefici, le proprietà e i possibili utilizzi per la salute e il benessere di mente e corpo.

Cos’è la Gymnema Sylvestre

Dellap ianta si usano solo le foglie, che contengono:

polifenoli

glicosidi triterpenici

Gymnema Sylvestre, a cosa serve

Come suggerisce uno dei nomi stessi della pianta, la Gymnema Sylvestre è un famoso rimedio naturale in erboristeria che sfrutta le sue proprietà ipoglicemizzanti: alcuni studi scientifici condotti, infatti, sostengono che la pianta sia in grado di tenere bassi i livelli della glicemia nel sangue, bloccando i recettori del glucosio a livello intestinale e stimolando il rilascio di insulina, che contrasta l’accumulo di zuccheri nel sangue. La Gymnema Sylvestre è in grado di ridurre l’assorbimento di glucosio nell’intestino e di aumentare la produzione di insulina. Diventa quindi utile nel trattamento del diabete. L’integratore può avere effetti normalizzanti dei valori glicemici: può ridurre la glicemia basale, la glicemia post prandiale e la glicosuria, nonché le proteine glicosilate.

La pianta, però, è famosa anche per altre proprietà. Ritroviamo questo rimedio naturale anche in diversi integratori alimentari, per migliorare il metabolismo di lipidi e carboidrati, per tenere a basa il senso di fame, per dimagrire, in associazione a una dieta sana ed equilibrata e a un po’ di movimento fisico, per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo. Per ottenere i benefici della pianta, vanno usate le apposite preparazioni a scopo terapeutico, con dosaggi dei principi attivi e delle sostanze contenute adeguati per la salute delle persone.

La medicina tradizionale, poi, sfrutta questo rimedio anche in caso di emorroidi, malattie oculari e disturbi cardiaci.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Come accade per ogni altro rimedio naturale o integratore, anche in questo caso è bene chiedere consiglio al proprio medico curante, prima dell’assunzione. Così da capire insieme se è la soluzione ideale per le proprie condizioni di salute o se è meglio evitare.

Dobbiamo, infatti, sapere che sono possibili delle interazioni con antidiabetici orali, insulina e farmaci o prodotti studiati per controllare la glicemia. Da usare con cautela anche in presenza di trattamenti per il controllo dei lipidi nel sangue. Non si deve mai usare la Gymnema in caso di ipersensibilità accertata verso uno dei componenti del prodotto.

Infine, è importante ricordare di non superare mai le dosi consigliate e di seguire attentamente le indicazioni del medico curante o del farmacista di fiducia per quello che riguarda dosaggi, assunzione e posologia.