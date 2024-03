Agenda 2030, obiettivo 7: energia pulita e accessibile

L'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 promuove la possibilità di ufufruire di energia pulita e accessibile a livello universale. Per farlo, bisogna necessariamente prendere le distanze dai combustibili fossili più inquinanti, e sfruttare risorse energetiche più verdi, come l'eolica o il fotovoltaico. ma qual è la situazione attuale in termini di energie sostenibili?

Con l’obiettivo 7, l’Agenda 2030 mira a garantire l’accesso ad energia pulita e sicura per la popolazione a livello globale. Quando si parla di cambiamenti climatici, uno dei principali responsabili è senz’altro il settore energetico. Da troppo tempo dipendiamo dai combustibili fossili.

Da molti secoli l’energia che impieghiamo inquina il nostro Pianeta, lo danneggia, riducendo progressivamente le risorse naturali e alterando profondamente l’equilibrio degli ecosistemi.

In questo articolo vedremo in che cosa consiste esattamente l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 e cosa si può fare per raggiungere i traguardi stabiliti e sottoscritti dai Paesi delle Nazioni Unite.

Che cosa si intende per energia pulita e accessibile?

Sebbene siano già disponibili numerose alternative verdi, come l’energia eolica o solare, l’idroelettrica e altre risorse non inquinanti e con un basso impatto sull’ambiente, la strada da percorrere verso una vera decarbonizzazione del settore energetico è ancora molta.

E’ a questo che mira il settimo obiettivo dell’Agenda 2030, ad assicurare un accesso universale, in tutti i Paesi del mondo, a energie rinnovabili, economicamente vantaggiose, affidabili e sicure sia per l’essere umano che per l’ambiente. Una sfida non da poco, ma grazie ai traguardi stabiliti dall’agenda venti trenta, potremmo presto vincere questa scommessa.

Energia pulita e accessibile: qual è la situazione attuale?

Per delineare un’idea della situazione attuale in materia di transizione energetica, basterebbe dare un’occhiata a quanto accade nella realtà di tutti i giorni.

Ancor oggi vengono impiegate tecnologie inefficienti e non sicure, basate sullo sfruttamento dei cosiddetti “combustibili fossili”, il cui utilizzo comporta l’emissione di gas serra e climaterianti, responsabili dell’aumento progressivo delle temperature sul nostro Pianeta.

In molti Paesi del mondo, in special modo quelli in via di sviluppo, molte persone non hanno accesso a mezzi elettrici moderni.

Secondo le stime, 3 miliardi di persone utilizzano ancora legno, carbone o concime animale per riscaldare la propria casa o per cucinare. E ancora, l’energia comporta ancor oggi l’emissione di circa il 60% di gas serra a livello globale, ragion per cui si rende cruciale un cambio di rotta, una transizione verso un’economia più verde e un approvvigionamento energetico più sostenibile.

Agenda 2030, obiettivo 7, energia pulita e accessibile: i traguardi da raggiungere

Ma come possiamo raggiungere l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 e usufruire a livello globale di energia pulita e accessibile? L’UE ha tracciato la strada per raggiungere questo grande obiettivo. Ecco quali sono i 5 traguardi da raggiungere entro il 2030:

7.1 Garantire un accesso universale a servizi energetici convenienti, moderni e affidabili.

convenienti, moderni e affidabili. 7.2 Aumentare il ricorso ad energie rinnovabili a livello globale.

7.3 ottimizzare l’ efficienza energetica entro il 2030.

entro il 2030. 7.4 favorire un ambiente di cooperazione a livello internazionale nel campo della transizione energetica e delle energie rinnovabili e pulite.

nel campo della transizione energetica e delle energie rinnovabili e pulite. 7.5 Fornire sistemi energetici puliti e affidabili, migliorando le infrastrutture e le tecnologie in tutto il mondo, con particolare attenzione per i Paesi in via di sviluppo.

