Soleolico: cos’è il nuovo sistema ibrido che promette una rivoluzione delle rinnovabili

Nel panorama delle energie rinnovabili e sostenibili, fa capolino il nuovo nuovo sistema ibrido Soleolico, un “albero tecnologico” in grado di fornire energia eolica ed energia solare, purificando al contempo anche l’aria che respiriamo. Ma come funziona il Soleolico?

Nell’entusiasmante panorama di strumenti e tecnologie innovative in grado di produrre energie rinnovabili e sostenibili, fa il suo ingresso lui, il nuovo sistema ibrido Soleolico. Questo particolare strumento coniuga la forza del vento con quella del sole, e promette di produrre energia in modo ecologico e praticamente costante, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana.

Ma esattamente cosa è il Soleolico? Questa nuova tecnologia – frutto del lavoro decennale di una start-up spagnola – nasce dall’unione di due risorse green già globalmente note e collaudate, e cioè il sistema eolico e i pannelli fotovoltaici.

Dotati di apposite pale (o vele), i pannelli della struttura eolica possono infatti catturare sia l’energia del vento che quella solare.

Com’è facile intuire, proprio grazie a questo ingegnoso meccanismo il soleolico potrebbe rivelarsi la soluzione che rivoluzionerà il mondo delle energie rinnovabili.

Ma concretamente parlando, come funziona il soleolico? E in quali settori potrebbe essere applicato? Scopriamo qualche curiosità in più in merito a questa tecnologia.

Cos’è il sistema soleolico?

Come si può già intuire dal nome (Soleolico è la somma delle parole “sole” ed “eolico“), il sistema è una tecnologia che unisce la forza del vento con quella del sole. Tecnicamente parlando, ci troviamo di fronte a una turbina eolica che integra dei pannelli fotovoltaici alle vele dei generatori eolici.

Proprio grazie a questo incontro di risorse naturali, la struttura ha la capacità di produrre molta più energia rispetto a una qualsiasi pala eolica o a un qualsiasi pannello fotovoltaico.

Per quale motivo? Semplice: il sistema eolico-solare può continuare a funzionare anche quando il sole tramonta o quando c’è poco vento, producendo energia praticamente in modo costante.

Ma questi non sono i soli vantaggi del soleolico.

Il Soleolico combatte anche l’inquinamento

Oltre a rappresentare una fonte di energie pulite e rinnovabili, il nuovo sistema ibrido soleolico ha anche la capacità di purificare l’aria dall’anidride carbonica (CO2), grazie a uno speciale rivestimento battezzato con il nome di Pure.Tech.

Questo rivestimento ha la capacità di assorbire e convertire le emissioni di CO2 in aria pulita. Traduzione: la struttura potrà offrirci energia quasi senza alcun impatto ambientale e senza limiti, e potrà anche migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. La start-up che ha reso possibile tutto questo ha definito il soleolico come “il primo albero tecnologico“, e non facciamo fatica a comprenderne il motivo.

Peraltro, per certi versi questa struttura può assumere davvero le sembianze di un albero. E’ infatti significativamente personalizzabile, e potrebbe adattarsi a qualsiasi ambiente, dalle abitazioni fino ai parchi, dalle attività commerciali ai parcheggi.

Il nuovo sistema ibrido Soleolico è davvero la migliore delle rinnovabili?

In base a quanto detto fino ad ora, verrebbe da dare per scontato che questa tecnologia sia davvero il “gold standard” delle rinnovabili. Ma sarà davvero così? Allo stato attuale, la risposta sembra essere si.

Questa tecnologia appare come una soluzione sicuramente promettente. La capacità eolica del soleolico offre prestazioni fino al 25% migliori rispetto a quella delle pale eoliche tradizionali.

In più, la fusione dell’energia eolica con quella solare rappresenta un ulteriore passo in avanti, in quanto permette di assicurare una produzione di energia elettrica in modo costante, giorno e notte, migliorando la qualità dell’aria. Il tutto, nel completo rispetto dell’ambiente e della salute umana.