Acqua, limone e miele per un anno: gli effetti sul corpo

Fonte immagine: Pixabay

Crystal Davis, celebre influencer ha fatto un esperimento depurativo: per un anno ha bevuto soltanto acqua, limone e miele; ecco cosa le è successo.

Cosa succederebbe al nostro organismo se bevessimo per un anno sempre e solo acqua limone e miele? Se lo è chiesto Crystal Davis, celebre influencer, che ha provato a mettersi alla prova attraverso questo esperimento. All’inizio si è detta scettica sulle proprietà depurative della bevanda,ma poi si è dovuta ricredere. Secondo quanto raccontato dalla stessa trend setter l’elisir di bellezza totalmente naturale migliora la pelle, il metabolismo e la capacità di digestione.

La blogger ha inoltre raccontato di non aver avuto per un intero anno: “Né un raffreddore, un’influenza o una qualche malattie gastro-intestinale”. La Davis ha raccontato di aver preparato la bevanda ogni giorno per 365 giorni: “Succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele organico, messi insieme in una tazza d’acqua appena bollita. L’acqua deve poi aver raffreddato un po’, ma deve essere ancora abbastanza calda per sciogliere bene il miele”.

Naturalmente la ricetta non è per tutti: acqua e limone è fortemente sconsigliato a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo e ulcere. Inoltre, se prolungata nel tempo, l’assunzione di limone, acqua e miele, può compromettere anche la mucosa delle persone sane e ci possono essere anche danni alla bocca e ai denti a causa dell’acido citrico. La blogger comunque non si arrende: “Ora è diventata talmente tanto una sana abitudine che ho iniziato a portare con me miele e limone anche quando sono fuori casa”. Dice di non aver “più bisogno di bere caffè” e di essere diventata “una persona mattiniera”. Ha convinto la sua famiglia a seguirla con quella che lei chiama la sua “pozione magica”.