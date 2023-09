Salnitro sui muri: come eliminarlo con rimedi naturali

Esistono dei rimedi naturali contro il salnitro sui muri? Quello che chiamiamo comunemente “muffa bianca”, in realtà è un nitrato di potassio che si forma a causa dell’umidità . Riuscire ad eliminare il problema è molto importante per salvaguardare la struttura dell’edificio, ma esisteranno dei rimedi naturali in grado di rimuovere il salnitro?

Fonte immagine: iStock

Esistono dei rimedi naturali per eliminare il salnitro dai muri? Ma soprattutto, perché si forma quella brutta muffa bianca sulle pareti di casa? Quando si pensa ai potenziali problemi che potrebbero colpire le pareti della nostra casa, il primo pensiero va senza dubbio alla muffa, con le sue classiche macchie nere o gialle che fanno la loro comparsa in maniera inaspettata sui soffitti e in molti altri punti della casa.

Il secondo pensiero, però, va quasi certamente al salnitro, una sostanza che probabilmente conoscerai con il nome di “muffa bianca”, sebbene non si tratti in realtà di vera e propria muffa.

Ma allora cos’è il salnitro? E quali sono i rimedi naturali per eliminarlo? In questo articolo vedremo cosa fare contro il salnitro, quali sono le cause di questa strana “muffa” biancastra e quando è il caso di consultare un professionista.

Cos’è e perché si forma il salnitro?

La muffa bianca o salnitro è una sostanza biancastra e polverosa che può comparire sulle pareti della nostra casa, in cantina o nei vecchi edifici.

Chimicamente parlando, si tratta di un nitrato di potassio, e si presenta sotto forma di efflorescenze o lanugine composta da cristalli di colore bianco.

Il salnitro è un problema legato essenzialmente all’umidità: sfidando la forza di gravità, l’acqua sotterranea viene trasportata su per i muri dalle cosiddette risalite capillari. Quest’acqua è spesso ricca di ammoniaca e batteri che, a contatto con il carbonato di potassio delle pareti e con l’ossigeno dell’aria, danno origine al nitrato di potassio (il salnitro, per l’appunto).

Il problema si presenta più spesso in quegli edifici in cui vi è molta umidità, un elevato grado di porosità delle pareti, un’inadeguata impermeabilizzazione delle fondamenta e/o una scarsa ventilazione.

Alla luce di ciò, è chiaro che per poter combattere definitivamente il problema bisogna prima individuarne le esatte cause. Non basta lavare e grattare la polverina dalle pareti: bisogna agire più in profondità, e scoprire l’origine della muffa bianca.

Il salnitro sui muri è tossico?

Prima di vedere come si elimina il salnitro dai muri, vogliamo rispondere a una domanda piuttosto comune: la muffa bianca fa male alla salute?

Riguardo i rischi del salnitro, i pareri sembrano essere piuttosto discordanti. C’è chi sostiene che questa sostanza non comporti particolari rischi per la salute, e c’è chi, invece, fa notare che la presenza della muffa bianca è strettamente correlata all’umidità e, di conseguenza, alla presenza di muffa in casa, che a sua volta può causare disturbi respiratori, asma e allergie.

Quel che è certo è che il salnitro può intaccare la struttura della casa, danneggiare le pareti e la stessa stabilità dell’edificio. Ecco perchè è così importante non ignorare il problema e affrontarlo non appena notiamo la lanugine bianca sulle pareti.

Come si elimina il salnitro dai muri?

È possibile eliminare la muffa bianca con un prodotto anti-salnitro fai da te? Su questo punto, esperti e professionisti del settore sono concordi: la risposta è no.

Per eliminare definitivamente il salnitro dalle pareti bisogna prima individuarne le cause sottostanti (umidità, inadeguata impermeabilizzazione, risalita capillare dell’acqua) e trattarle sin dalle basi.

Solo in questo modo sarà possibile eliminare gli effetti evidenti del salnitro, vale a dire la “muffetta” bianca che vedi sulle pareti.

Fonte: Pixabay

Posso eliminare il salnitro dai muri con i rimedi naturali?

Va da sé che, senza conoscere l’esatta causa della muffa bianca, qualsiasi intervento di tipo naturale e superficiale servirà solo a tamponare temporaneamente il problema.

Sul fronte dei rimedi fai da te, contro il salnitro sui muri c’è chi suggerisce di utilizzare una miscela di acqua e acido muriatico o acido cloridrico (da utilizzare adottando tutte le dovute precauzioni). Per un intervento meno aggressivo, è possibile optare per un mix di acqua e aceto o acqua e bicarbonato di sodio.

Il prodotto potrebbe essere applicato sulla parte interessata usando un pennello o una spugna. Dopodiché, dovrà “riposare” per un determinato lasso di tempo (che può andare dai 10 minuti fino alle 6 ore a seconda del rimedio scelto). Quindi, potrai rimuovere il salnitro più facilmente.

In tutti i casi, è importante indossare guanti, occhialini e mascherina per proteggere occhi, pelle e vie respiratorie, ed evitare il contatto diretto con la muffa bianca.

Per combattere il problema, c’è anche chi consiglia di utilizzare dei deumidificatori o delle lampade di sale rosa, ma anche in questo caso si tratta solo di rimedi temporanei, che possono si rallentare la progressione, ma non possono risolvere al 100% il problema.

Rimane valido il consiglio di rivolgersi a dei professionisti esperti qualora dovessi notare la presenza di polverina bianca o lanugine sulle pareti di casa.