Sale grosso per allontanare i piccioni: funziona davvero?

I piccioni sono uccelli attratti dal cibo che noi umani spesso lasciamo nelle zone esterne delle nostre case. Ma a volte si rifugiano anche nelle soffitte e sotto le tettoie per ripararsi da pioggia e freddo, se la stagione non lascia tregua. Un metodo di cui spesso si parla per allontanare questi volatili è il sale grosso, ma non tutti sono d'accordo sulla reale efficacia del rimedio.

Fonte immagine: Pixabay

Da qualche tempo si parla del rimedio del sale grosso per allontanare i piccioni da balconi e, in generale, dai nostri ambienti domestici. Ma non tutti lo ritengono un repellente utile, in quanto non sempre si rivela adeguato. Gli uccelli sono infatti bravi ad aggirare certi ostacoli, ma questo aspetto è spesso sottovalutato da noi umani.

Ci sono un paio di cose da dire in merito al sale grosso riferito ai piccioni, la prima a sostegno di questo metodo, la seconda meno. Di fatti, se vogliamo tenere lontani questi volatili dalle fonti di cibo, versare del sale nelle zone esterne dove mangiamo o vicino alle ciotole di cani e gatti domestici può aiutare.

In dettaglio, sembra che sciogliere del sale in acqua e lasciare questi accessi a disposizione degli uccelli, sia un ottimo modo per allontanarli. Il liquido salato, per volatili che vanno in cerca di acqua potabile, potrebbe essere un deterrente per farli tornare. Ma non è sempre così, in quanto questi animali potrebbero non essere interessati a bere.

Va infatti ricordato che ai piccioni non dispiace anche fare il bagno nelle pozze, al fine di lavarsi e rinfrescarsi e in questo caso il sale potrebbe non dare fastidio. Ma a volte il motivo per cui li ritroviamo sotto balconi e soffitte è per ripararsi dal maltempo, altra cosa per cui il sale non ha effetto.

Fonte: Pixabay

Sale grosso per allontanare i piccioni e altri rimedi

Il sale grosso, come detto, non è sempre il migliore dei rimedi naturali per tenere i piccioni alla larga dai nostri spazi esterni. Ci sono infatti casi di uccelli che cercano proprio il sale per compensare i propri squilibri minerali. E queste variabili rendono il metodo dell’acqua salata o della salgemma sparsa in giro non efficiente.

Se abbiamo spesso dei piccioni che si posano sul davanzale o zampettano in veranda, lasciando escrementi e tracce di piume, forse è il caso di provare rimedi meno blandi. Ad esempio, ci sono aromi che questi volatili non apprezzano, che li possono tenere lontani dai nostri ambienti.

Il peperoncino è uno di questi e irrorare le aree dove spesso i piccioni sostano, può scoraggiarli dal tornare, ma va applicato spesso e in modo regolare. Ma questi animali non tollerano anche il profumo dell’aceto, che disturba il loro olfatto. Per questo lavare i davanzali con questo rimedio può fare la differenza.

Ma i piccioni odiano anche la menta piperita, l’aglio e la cipolla, il cumino, per questo fare un piccolo orto sul balcone che abbia queste piante e spezie può aiutare. Se il problema è massiccio, il consiglio è di avvalersi di rimedi meno indolori, come dissuasori a punta o spray chimici, in modo da allontanare i piccioni in modo più sicuro.

Ci sono persone che sfruttano invece la paura di questi animali per i loro predatori naturali, come civette e falchi, con fantocci appesi che ne mimano le fattezze. In alcuni casi funzionano, in altri invece no. Lo abbiamo accennato, ma ci teniamo a ribadirlo, i piccioni sono uccelli intelligenti e alla lunga capiscono la beffa.

