10 ricette con la ricotta per pasti veloci e golosi

Fresca e leggera, la ricotta è una risorsa in cucina: 10 ricette veloci per portare in tavola squisiti primi piatti, ottimi secondi e dolci creativi.

La ricotta è uno dei latticini più consumati e apprezzati grazie alla sua freschezza e cremosità, caratteristiche che rendono questo formaggio fresco un ingrediente perfetto per preparare piatti delicati e gustosi in tutte le stagioni.

Ottima se consumata da sola, la ricotta è protagonista di svariate ricette dolci o salate. Ne esistono numerose tipologie, da quella prodotta con latte di bufala alla ricotta di pecora o capra, fino alle squisite varianti regionali. In ogni caso, è possibile utilizzare questo alimento per la preparazione di primi piatti, secondi e perfino dolci squisiti. Ecco dieci ricette veloci e facili da portare in tavola.

Risotto ricotta e zafferano

Per preparare in poco tempo un piatto di risotto ricotta e zafferano è necessario far tostare il riso con poco burro e della cipolla tritata, aggiungendo poi del brodo vegetale fino a completare la cottura. Lo zafferano si aggiunge a metà cottura, mentre la ricotta si amalgama dopo aver spento la fiamma conferendo al risotto un aspetto cremoso e una consistenza delicata.

Pasta alla ricotta

Un piatto di pasta alla ricotta si prepara in pochi minuti, mantecando la ricotta in una terrina aggiungendo solo una spolverata di pepe nero e un cucchiaio di acqua di cottura. Bisogna solo scolare la pasta, preferibilmente corta, e condire subito.

Minestra di ricotta

La ricotta può diventare l’ingrediente base per preparare un’ottima minestra calda: dopo aver preparato il brodo, occorre semplicemente amalgamare ricotta, uova, parmigiano grattugiato e pepe facendo cuocere il tutto a bagnomaria in forno in modo da fare solidificare il composto e poterlo tagliare a piccoli dadi, che saranno poi mescolati al brodo.

Frittata light di ricotta

Facile, veloce e nutriente, la frittata di ricotta si realizza unendo alle uova sbattute, parmigiano, poco olio, ricotta e aromi a piacere. Il composto si cuoce in forno caldo per circa trenta minuti.

Polpette di ricotta

Un’ottima idea per fare contenti i più piccoli sono le polpette di ricotta, da cuocere in forno e preparare unendo il formaggio fresco, poco pangrattato, noce moscata e altri ingredienti a piacere: verdure, erbe aromatiche o altro. Si amalgamano tutti gli ingredienti e si preparano piccole sfere non troppo grandi, da passare nel pangrattato e sistemare sulla carta da forno. È sufficiente una cottura di un quarto d’ora.

Quiche ricotta e zucchine

Avendo a disposizione un rotolo di pasta brisée si può preparare una gustosa quiche ripiena di ricotta, zucchine saltate in padella, uova, poca panna e parmigiano, amalgamati e conditi con sale e pepe. Si cuoce in forno caldo a 180 gradi per circa 35 minuti.

Involtini di ricotta e verdure

Un antipasto vegetariano veloce e originale si prepara con le verdure grigliate, farcite con una crema a base di ricotta, erba cipollina e un filo d’olio. Dopo aver spalmato il composto sulle verdure, si arrotolano ed eventualmente fermano con uno stecchino.

Pancake alla ricotta

I pancake alla ricotta si realizzano preparando la pastella a base di farina bianca, zucchero, lievito per dolci, latte e ricotta. Dopo aver sciolto una noce di burro in una padella antiaderente, si versa una dose del composto e si lascia solidificare e cuocere su entrambi i lati.

Crema di ricotta dolce

Un dolce al cucchiaio velocissimo da portare in tavola è la crema di ricotta: si unisce zucchero a velo, ricotta e gocce di cioccolato oppure piccoli pezzi di frutta fresca. Si serve fresca.

Cheesecake di ricotta

La ricotta può diventare l’ingrediente principale del ripieno della cheesecake senza cottura. Si unisce ricotta, zucchero, panna da montare e si prepara un composto da sovrapporre a una base di biscotti secchi sbriciolati, burro fuso e miele. Sopra la crema di ricotta si possono mettere alcune fettine di frutta fresca.