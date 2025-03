Stop al consumo ripetitivo di video potenzialmente dannosi

<div> <div> <div> <div> <p> <strong>ROMA</strong>, 3 marzo 2025, 12:00 </p> <p> Redazione ANSA </p> </div> </div> </div> <p> - RIPRODUZIONE RISERVATA </p> </div> <div> <article> <div> <div itemprop="articleBody"> <p> <strong>YouTube</strong> ha recentemente annunciato un importante aggiornamento delle sue funzionalità, mirato a tutelare gli adolescenti da un uso potenzialmente dannoso della piattaforma. Questa iniziativa è particolarmente rilevante considerando l'impatto che i contenuti digitali possono avere sui più giovani. <br></br> Le nuove misure si concentrano su specifiche categorie di video, quelle che, sebbene innocue se viste una sola volta, possono diventare problematiche se visualizzate ripetutamente da alcuni adolescenti. <br></br> Già nel corso del 2024, <strong>YouTube</strong> aveva implementato strategie per limitare la visione ripetitiva di contenuti che mostravano aggressività o che mettevano a confronto caratteristiche fisiche e corporature idealizzate. Ora, la piattaforma ha deciso di ampliare queste restrizioni includendo anche video che offrono "consigli finanziari non realistici", come quelli che promettono ricchezze rapide, e contenuti che rappresentano comportamenti delinquenti o negativi. Inoltre, sono stati messi sotto osservazione video che ritraggono adolescenti in atteggiamenti crudeli o che incoraggiano il ridicolo verso gli altri. <br></br> Un'altra novità riguarda l'introduzione di promemoria più evidenti, che invitano gli utenti a prendersi una pausa o a prepararsi per andare a dormire. Questi avvisi sono pensati per favorire un utilizzo più sano della piattaforma, aiutando gli adolescenti a gestire meglio il proprio tempo online. </p> <p> Riproduzione riservata © Copyright ANSA </p> </div> </div> </article> </div>