L’applicazione di messaggistica istantanea ha introdotto una modifica per le chiamate in entrata e in uscita: tutto quello che si deve sapere

Whatsapp ha deciso di introdurre una novità che potrà facilitare notevolmente le telefonate attraverso l’applicazione. Non è la prima volta che il servizio di messaggistica istantanea prevede dei cambiamenti proprio per migliorare l’esperienza degli utenti e quest’ultima rientra, sicuramente, tra queste.

Si tratta di un nuovo aggiornamento che è destinato ad essere accolto con grande entusiasmo da parte di chi utilizza la famosa applicazione non solo per chattare ma anche per telefonare. E sono sempre di più le persone che usano Whatsapp anche per chiamare, sia per evitare di spendere minuti dell’offerta telefonica, ma anche per ovviare al problema della rete, può capitare infatti, che il telefono non prenda e sia collegato a un Wifi e così l’opzione della chiamata è salvifica.

Qual è la novità per le telefonate introdotte da Whatsapp

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, con l’aggiornamento 25.23.82 di Whatsapp per iOS è stata prevista una grande novità per le chiamate attraverso l’applicazione. Se si passa a questa versione “avanzata” del servizio di messagistica, per le telefonate non si avranno più due tasti distinti – telefonata normale e videochiamata – ma un unico menu. Una soluzione decisamente più comoda che sarà apprezzata sicuramente da chi telefona spesso.

In pratica, invece, grazie a questo aggiornamento ci sarà un’unica icona che consentirà successivamente di scegliere tra la chiamata vocale o la videochiamata, così da evitare di incappare nell’errore di far partire un video per distrazione. In questo modo l’interfaccia sarà più essenziale e si eviterà anche di far partire telefonate per sbaglio, cosa che – leggendo i forum degli utenti – pare che accada davvero spesso.

Ma le novità di Whatsapp per le telefonate non sono finite qui, grazie a questo aggiornamento si potrà decidere anche nelle chat di gruppo chi telefonare, evitando così di telefonare tutti gli utenti che fanno parte del gruppo. A questo si aggiunge un’ulteriore opzione, che è quella di programmare le chiamate e o creare un link da girare ad altri utenti, un sistema che ricorda un po’ quello di Google Meet e che ha, presumibilmente, l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’app anche per ragioni lavorative, riunioni, call, colloqui in streaming e chi ne ha più ne metta.

Quest’ultimo aggiornamento di Whatsapp andrà a eguagliare l’esperienza dell’utente sia per iPhone che Android, in questo modo l’applicazione sarà identica per entrambi i sistemi operativi, senza più avere differenze.