Related Stories

Licenziamenti in massa: questa azienda caccia centinaia di lavoratori senza preavviso La maggior parte dei posti a rischio si concentra nelle sedi di Bologna, con 160 esuberi, e Milano. La notizia ha scatenato un acceso malcontento

Licenziamenti in massa: questa azienda caccia centinaia di lavoratori senza preavviso

Settembre 6, 2025
Libri scolastici, basta salassi: la novità che può far risparmiare milioni di famiglie italiane La misura, che potrebbe essere inserita già nella prossima Legge di Bilancio, prevede una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute

Libri scolastici, basta salassi: la novità che può far risparmiare milioni di famiglie italiane

Settembre 6, 2025
Così risparmi quasi 4000 euro all’anno: il trucco del supermercato che cambia la vita Per quanto riguarda i condimenti, MD offre una serie di aceti e salse,

Così risparmi quasi 4000 euro all’anno: il trucco del supermercato che cambia la vita

Settembre 5, 2025
Change privacy settings
×