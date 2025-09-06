C’è un famoso cantante italiano che con la sua carriera e i tanti successi è riuscito a mettere da parte un immenso patrimonio, che si divide tra proprietà e quotazioni in borsa. Non parliamo di Fedez, delle cui ricchezze si è spesso parlato, ma di un altro artista davvero noto, che non è di certo un personaggio che sfoggia le sue tante ricchezze.

Proprio per questo la scoperta della cifra che è riuscito a mettere da parte ha spiazzato non poco i suoi tanti fan, certamente nessuno credeva che non fosse ricco, ma probabilmente non ci si aspettava a tal punto.

Cantante italiano e il suo patrimonio stellare, a quanto ammonta

Stiamo parlando di Luciano Ligabue, che grazie ai suoi tanti successi, è riuscito nel corso della sua carriera a cumulare un patrimonio dal valore di 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra che il cantante possiede in parte in modo diretto e poi con le due società musicali di sua proprietà – Fuori Tempo e Zoo Aperto srl – che sono amministrate dal fratello Marco.

Il famoso cantante ha deciso di investire nel mattone, oggi infatti possiede ben sei case – una a Milano, una in Costa Smeralda, una ad Arzachena, una a Correggio e tre a Reggio Emilia, ha poi un negozio, 5 garage e 2 cantine che fanno parte di due dei suoi appartamenti. Anche le sue società, inoltre, hanno deciso di investire in immobili una cifra di 4,1 milioni di euro.

C’è poi il restante patrimonio delle società, che è di 22,7 milioni di euro, cifra che per una parte è affidata alle banche e per un’altra investita in titoli finanziari, ad esempio la Zoo Aperto grazie agli investimenti in borsa nel 2024 ha guadagnato 3 milioni di euro. Strategia, quella seguita da Luciano Ligabue e da chi chiaramente lo aiuta in queste decisioni, che si è rivelata più che produttiva. Il famoso cantante, dunque, si trova più che in una botte di ferro dal punto di vista economico, i suoi investimenti sono diversificati, cosa molto importante per avere sempre un “porto sicuro” e non rischiare di perdere ingenti somme di quantità di denaro.

Dunque il patrimonio di Luciano Ligabue è davvero stellare, grazie alla sua carriera è riuscito a mettere da parte una ingente quantità di denaro, ma soprattutto ha creato due società che sono più che produttive. Ad oggi, presumibilmente, le sue rendite non arriverebbero solo dalla sua musica, ma anche da molto altro.