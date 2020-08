Verruca alla mano: eliminarla con rimedi naturali

Come riconoscere le verruche che compaiono nelle mani e tutti i rimedi naturali per eliminarle in modo veloce e non invasivo.

Innocue ma spesso fastidiose e antiestetiche, le verruche che compaiono sulle mani sono escrescente di piccole dimensioni, più o meno rilevate, causate dall’infezione del papilloma virus umano (HPV). Sono lesioni benigne non dolorose che non celano un’infiammazione della pelle, tuttavia sono molto contagiose e spesso i trattamenti utilizzati per eliminarle non sono risolutivi. Le cellule dell’epidermide, infatti, a contatto con il virus si moltiplicano in modo incontrollato generando ipercheratosi e dando vita a vere e proprie escrescenze ben visibili.

Esistono diversi tipi di verruche, alcune delle quali possono comparire sulle mani:

le verruche comuni, di forma arrotondata e caratterizzate da una superficie rilevata e ruvida, presenti anche sulle dita;

, di forma arrotondata e caratterizzate da una superficie rilevata e ruvida, presenti anche sulle dita; le verruche piane, lisce e piatte che compaiono generalmente sul viso ma possono manifestarsi anche sulle mani.

Le verruche plantari e quelle a mosaico, invece, colpiscono la pianta del piede, mentre capita di notare le verruche filiformi in prossimità degli occhi o del naso.

Come eliminarla

Lo specialista più indicato per identificare una verruca e consigliare un trattamento efficace per eliminarla è il dermatologo: solitamente vengono utilizzati trattamenti a base di azoto liquido, come la crioterapia, oppure si consigliano terapie immunitarie o anche l’applicazione di soluzioni a base di acido salicilico. Anche il laser può essere utilizzato come rimedio risolutivo in presenza di verruche particolarmente grandi. I rimedi naturali per favorire l’eliminazione delle verruche dalle mani, inoltre, sono numerosi e spesso efficaci.

Tea tree oil

Il Tea tree oil, il celebre olio di malaleuca, vanta tra le sue numerose virtù anche la capacità di disinfettare e seccare la verruca in poco tempo. È necessario applicarlo localmente, diluito in olio vegetale, utilizzando un pennellino, a cadenza quotidiana per un periodo variabile tra i sette e i venti giorni.

Aglio

Strofinare del semplice aglio sulla verruca, dopo averlo schiacciato aggiungendo una goccia di olio vegetale, aiuta a eliminarla in modo facile e indolore. È preferibile spalmare il composto e coprire la zona con un cerotto.

Betulla

La corteccia della Betulla è utile per realizzare un decotto efficace contro le verruche, da applicare sulla zona mediante garze pulite e inumidite con il liquido lasciate in posa per una decina di minuti. Il trattamento deve essere ripetuto per alcuni giorni.

Succo di uva

Il succo di uva fresca, usato per fare degli impacchi sulla zona dove è presente la verruca, agisce in modo efficace per favorirne l’eliminazione. È possibile ripetere il trattamento anche più volte al giorno.

Limone

Anche il limone fresco, in particolare la parte bianca presente sotto la buccia, rappresenta un rimedio efficace per far seccare rapidamente la verruca.

Olio di ricino

L’olio di ricino, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi della pianta Ricinus communis, è un olio denso e pregiato che si rivela utile anche per eliminare le verruche. Può essere usato in piccole quantità direttamente sull’escrescenza, massaggiato utilizzando una garza calda a cadenza regolare anche un paio di volte al giorno.

Banana

Anche la buccia di banana, infine, rappresenta un rimedio naturale low cost contro le verruche. Basta prelevarne un piccolo pezzo da adagiare sopra la verruca coprendo la zona con una benda o un cerotto che deve essere cambiato regolarmente per alcuni giorni.