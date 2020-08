Filippa Lagerback: l’allenamento 2 volte a settimana per restare in forma

Fonte immagine: Istock

La piscina è il nuovo trend per tornare in forma: anche Filippa Lagerback si fa fotografare mentre si allena a bordo vasca.

La piscina è il nuovo trend di fine estate: garantisce il giusto distanziamento e i benefici dell’allenamento in immersione non deludono. A suggerirlo, secondo il Sole 24 ore, anche il profilo social della nota conduttrice Filippa Lagerback. In acqua si definiscono i muscoli con dolcezza, si allontanano stress e tensioni. Aiuta sia il corpo che la mente.

L’allenamento in piscina va accompagnato ad un regime alimentare controllato. Se avete qualche kg in più da smaltire, rivolgetevi ad un nutrizionista per avere una dieta adatta al vostro fisico. In una sola seduta si allenano forza, flessuosità, allungamento muscolare, robustezza e si torna in forma velocemente.

Per smaltire i kg di troppo in piscina bisogna puntare su un allenamento di tipo aerobico. Riscaldatevi con l’acqua all’altezza della vita, camminando per 5 minuti. Per i successivi 30 minuti cambiate il ritmo della camminata, alternando passi piccoli e veloci ad affondi laterali, magari con l’ausilio di manubri. Dividere10 minuti per ogni andatura, mantenere il ritmo costante per far salire le pulsazioni. Per gli ultimi 5 minuti tornate al ritmo iniziale di camminata e sincronizzate i passi al respiro.

L’allenamento va tenuto almeno due volte a settimana: il movimento in acqua ha come ulteriore effetto un naturale massaggio linfodrenante, perfetto per chi, oltre al peso, ha bisogno di perdere liquidi; per essere sempre in forma come Filippa Lagerback.