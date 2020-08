Obesità e libido: come il peso influenza le abitudini a letto

Gli esperti hanno rivelato una serie di problemi intimi causati dal rapporto tra l'accumulo dei chili in eccesso e la libido sessuale.

Libido e chili in eccesso sarebbero intimamente connessi. Secondo una ricerca del Daily Mail che ha coinvolto diversi professionisti della medicina, un aumento di peso eccessivo può lasciare le persone senza fiducia e avere un impatto sulla loro salute generale, oltre che sulla loro vita intima. Per stare bene sotto le lenzuola, per prima cosa, bisogna stare bene con se stessi.

Quando lo specchio rimanda un’immagine appesantita e un po’ sfocata, solitamente, l’uomo o la donna sono poco propensi a denudarsi e la libido cala sorprendentemente.

Non solo libido

Gli esperti hanno anche dimostrato che le donne in sovrappeso hanno maggiori problemi a rimanere incinte; e anche quando accade spesso hanno complicazioni.

“I modi in cui il sovrappeso può influire sulla fertilità delle donne sono multifattoriali. Tuttavia, una delle cause principali è lo squilibrio ormonale; l’eccesso di estrogeni androgeni può influenzare il ciclo mestruale delle donne, che ovviamente può a sua volta influenzare la capacità delle donne di rimanere incinte. Inoltre, si ritiene che una delle principali cause di infertilità nelle donne sia la presenza di un ormone noto come leptina prodotto dalle cellule adipose” – scrive il Daily Mail.

Sesso e obesità: la soluzione

C’è la necessità di un’alimentazione più sana per stare meglio e far crescere la libido. Non è un mistero, oltretutto, che il sesso faccia bene al fisico. Cercare supporto per gestire il proprio peso attraverso programmi responsabili può aiutare ad affrontare i fattori comportamentali, psicologici e biologici sottostanti sui quali a volte abbiamo scarso controllo.

Molti pazienti utilizzano il cibo come se fosse una compensazione: è sbagliato. Per vivere le gioie della sessualità serenamente c’è bisogno di lavorare su se stessi, sulla propria alimentazione e di conseguenza sulla propria libido.

Arrendersi ai chili che aumentano a dismisura non è la soluzione: se pensate di avere un problema di questo tipo, rivolgetevi subito ad uno specialista.