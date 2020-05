Vehicle to grid: firmato accordo tra FCA ed ENGIE Eps

Accordo tra FCA ed ENGIE Eps per il progetto di ricarica Vehicle to Grid dedicato alle auto elettriche, come annunciato a settembre con Terna.

Parliamo di: Auto elettriche

Accordo tra FCA ed ENGIE Eps per la mobilità elettrica. L’azienda è stata scelta da Fiat Chrysler come parner tecnologico per la realizzazione di una infrastruttura di ricarica intelligente. FCA fa seguito all’annuncio fatto con Terna lo scorso settembre. Iniziati i lavori per la fase pilota del progetto “Vehicle to Grid” (V2G) all’interno dell’impianto di Mirafiori, a Torino.

Il progetto Veichle to Grid vede FCA puntare verso un’interazione bidirezionale tra veicoli zero emission FCA e rete elettrica. Non soltanto ricarica delle auto elettriche, ma anche utilizzo delle batterie delle vetture per stabilizzare la rete (restituendo quando necessario l’energia alla rete). Ha dichiarato il gruppo in un comunicato:

Le cosiddette “risorse di bilanciamento” della rete elettrica saranno sempre più necessarie. Da un lato per supportare lo sviluppo di fonti rinnovabili, che hanno una produzione di energia – per loro natura – non programmabile. Dall’altro per gestire la diffusione dei veicoli elettrici che (chiedendo potenza al sistema per la ricarica) potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di instabilità per il sistema. Nel prossimo futuro la diffusione di infrastrutture che permettano la gestione intelligente della batteria, come quella in sviluppo a Mirafiori, sarà quindi un elemento fondamentale nel bilanciare la domanda e la produzione di energia in tempo reale.

Vehicle to Grid, i lavori a Mirafiori

I lavori presso il centro logistico del Drosso di Mirafiori interessano un’area di circa 3mila metri quadri. Già realizzati 450 metri di trincee, che ospiteranno più di 10 km di cavi necessari all’interconnessione della rete elettrica a 64 punti di ricarica V2G (potenza fino a 50 kW). Prevista l’installazione di 32 colonnine nella prima parte del progetto, capaci di connettere 64 veicoli. L’inaugurazione è prevista a luglio. Entro il 2021 si passerà a un potenziale di 700 veicoli. Ha spiegato Roberto Di Stefano, responsabile e-Mobility region EMEA di FCA:

Il progetto è il nostro laboratorio per sperimentare e sviluppare offerte per creare valore sui mercati energetici. In media, le vetture rimangono inutilizzate per l’80-90 per cento della giornata. In questo lungo periodo, se connesse alla rete, grazie alla tecnologia Vehicle-to-Grid permettono ai clienti di ricevere denaro o energia gratuita in cambio del servizio di bilanciamento offerto. Il tutto senza compromettere le necessità di mobilità dei clienti.

Ha sottolineato Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di ENGIE Eps: