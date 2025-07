L’estate si conferma l’occasione ideale per scoprire l’Italia e i suoi territori più affascinanti a bordo dei treni turistici e storici.

FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS, rinnova la sua offerta con collegamenti suggestivi pensati per unire comfort, sostenibilità e scoperta culturale.

Tra le proposte più apprezzate, spiccano l’Espresso Riviera e il celebre Treno delle Meraviglie, due esperienze di viaggio che permettono di ammirare paesaggi da cartolina, con un occhio alla storia e all’arte.

Le mete più affascinanti

L’Espresso Riviera: da Roma alla Costa Azzurra in un viaggio notturno di charme

Dal 4 luglio al 30 agosto, ogni venerdì la stazione di Roma Termini si anima con la partenza dell’Espresso Riviera, il treno notturno che collega la Capitale a Marsiglia, attraversando la splendida Costa Azzurra e toccando località iconiche come Genova, Savona, Imperia, Alassio, Sanremo, Ventimiglia, Mentone, Montecarlo, Nizza, Cannes e Toulon. L’arrivo è previsto nella giornata di sabato, offrendo ai viaggiatori la possibilità di svegliarsi immersi nell’atmosfera glamour della riviera francese.

A bordo dell’Espresso Riviera ogni dettaglio è curato per assicurare un’esperienza di viaggio confortevole e raffinata. Durante la tratta notturna, è possibile scegliere tra cuccette e spaziosi vagoni letto, mentre da Genova il treno assume una configurazione diurna con salottini e posti a sedere in Prima e Seconda Classe, ideali per godersi i panorami mozzafiato lungo la Riviera. Il vagone ristorante, aperto dalle 5:30 del mattino a mezzanotte, propone un servizio bar sempre operativo e un menù firmato dallo chef Carlo Cracco, che con piatti ispirati ai sapori del territorio arricchisce l’esperienza gastronomica con proposte equilibrate e gustose, dalla colazione alla cena. Per chi viaggia nei vagoni letto, cena e colazione sono incluse nel prezzo del biglietto, rendendo il viaggio ancora più esclusivo.

I biglietti dell’Espresso Riviera sono in vendita dal 24 maggio 2025, con tariffe a partire da 14,90 euro, un’opportunità accessibile per vivere un viaggio turistico internazionale all’insegna del relax e della scoperta.

Il Treno delle Meraviglie: un viaggio storico tra le Alpi italo-francesi

Dal 6 luglio al 7 settembre, otto corse tra Ventimiglia e Tenda animano la storica Ferrovia delle Meraviglie, una delle linee ferroviarie più panoramiche e tecnicamente sorprendenti d’Europa. Il Treno delle Meraviglie percorre la tratta Cuneo-Ventimiglia, attraversando strette valli, ponti arditi e numerose gallerie, tra cui la celebre galleria elicoidale di Vernante, lunga circa 1500 metri.

Il convoglio storico è composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e ’40, trainate da una locomotiva Diesel in livrea d’epoca. La partenza avviene dalla stazione di Ventimiglia alle 9:55, con arrivo a Tenda alle 11:40; il rientro è previsto alle 16:30, con arrivo a Ventimiglia alle 18:05. Sono previste fermate intermedie a Airole, Olivetta San Michele, Breil-sur-Roya, Fontain Saorge, Saint Dalmas de Tende, La Brigue e Tenda.

Il viaggio è arricchito da soste prolungate per visitare luoghi di grande interesse come il Musée départemental des Merveilles di Tenda, dove è possibile ammirare la mostra sulle incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie, e la chiesa di Sainte-Marie en l’Assomption a Breil-sur-Roya, testimonianza di arte e storia locale.

Il progetto nasce da una collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e gli enti territoriali italiani e francesi della Comunità d’Agglomerazione della Riviera Francese (CARF). La linea, inaugurata nel 1928, è considerata un capolavoro di ingegneria ferroviaria, con oltre 81 gallerie e numerosi ponti che collegano le impervie valli Roya e Vermenagna. Oltre a rappresentare un collegamento strategico tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra, la Ferrovia delle Meraviglie incarna una storia di rinascita e cooperazione internazionale, dopo i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale e gli interventi di ricostruzione completati nel 1979.

Negli ultimi anni la linea è stata oggetto di importanti lavori di manutenzione e potenziamento, con la sospensione temporanea del ramo Breil-sur-Roya-Nizza a partire dal 2 settembre 2024 per interventi infrastrutturali fondamentali. Il cronoprogramma prevede la riapertura completa entro dicembre 2025, con l’obiettivo di incrementare il numero di corse e valorizzare ulteriormente questo itinerario ferroviario di grande fascino.