Maxi-bonus auto fino a 15.000€: scopri come funziona e chi può richiederlo. Ecco requisiti e scadenze.

C’è una regione che ha stanziato un plafond complessivo che prevede incentivi fino a 15.000 euro per l’acquisto di nuove autovetture. L’iniziativa, partita nel 2024 e ancora attiva a fine 2025, si distingue per la sua ampia copertura, che non si limita ai veicoli elettrici o ibridi, ma include anche auto termiche, purché rispondano a specifici requisiti ambientali. Una decisione che riflette una strategia di sostegno al mercato dell’auto e alla mobilità sostenibile, senza escludere però segmenti tradizionali di mercato ancora molto diffusi.

Gli incentivi sono articolati in diverse fasce, con una somma maggiore destinata ai veicoli a basse emissioni, ma con un contributo significativo anche per le auto termiche Euro 6, che rappresentano una fetta rilevante del mercato locale. L’agevolazione massima di 15.000 euro viene concessa soprattutto per l’acquisto di veicoli elettrici di ultima generazione o ibridi plug-in con prestazioni ambientali elevate. Per le auto termiche, l’incentivo può arrivare comunque fino a diverse migliaia di euro, favorendo il ricambio di mezzi più inquinanti con modelli più recenti e meno impattanti.

Auto, se abiti qui ricevi fino a 15 mila euro

Possono accedere agli incentivi tutti i residenti in Veneto, con una particolare attenzione alle famiglie a basso reddito e ai professionisti che utilizzano l’auto per attività lavorative. La Regione ha semplificato le procedure di presentazione delle domande, adottando un sistema digitale che consente di richiedere l’incentivo direttamente online, riducendo così i tempi di attesa e la burocrazia.

Uno degli aspetti innovativi è la possibilità di combinare questi incentivi con altre forme di supporto statale o nazionale, aumentando così la convenienza economica per chi decide di acquistare un veicolo nuovo. Inoltre, viene incentivato il rottamazione di veicoli obsoleti o particolarmente inquinanti, con bonus aggiuntivi per chi sceglie di disfarsi di modelli con emissioni elevate.

L’azione della Regione Veneto si inserisce in un contesto più ampio di politiche ambientali e di sviluppo economico. Il mercato dell’auto in Veneto ha mostrato segnali di ripresa grazie a queste iniziative, con un aumento delle vendite di veicoli elettrici e ibridi, ma anche un rinnovamento significativo del parco auto termico, che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale complessivo.

I dati aggiornati al 2025 indicano che oltre il 40% degli incentivi erogati ha riguardato veicoli con motorizzazioni ibride plug-in o completamente elettriche, mentre la restante parte ha finanziato l’acquisto di auto termiche Euro 6. Questo equilibrio testimonia la volontà della Regione di promuovere una transizione graduale verso modelli di mobilità più sostenibili, senza penalizzare eccessivamente il settore tradizionale dell’automotive.

L’iniziativa ha inoltre un effetto positivo sull’occupazione locale, con un incremento delle vendite che stimola le concessionarie e le officine autorizzate, contribuendo alla ripresa economica del territorio veneto. La Regione ha infine previsto programmi di sensibilizzazione e informazione per orientare i cittadini verso scelte più consapevoli e sostenibili nel campo della mobilità.