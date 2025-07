Il costo dell’assicurazione auto continua a crescere, con un impatto significativo soprattutto per chi utilizza poco il veicolo.

A giugno 2025, il premio medio per la Responsabilità Civile Auto (RC auto) ha raggiunto i 466,55 euro, segnando un aumento del 6,14% rispetto a gennaio dello stesso anno, secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it. Questa tendenza ha portato a una situazione preoccupante: circa 2,6 milioni di veicoli circolano senza copertura assicurativa, generando un danno economico stimato in 1,4 miliardi di euro per le compagnie e aumentando il rischio per la sicurezza stradale.

In questo contesto, le applicazioni digitali si confermano come un alleato prezioso per gli automobilisti che vogliono contenere le spese, grazie a strumenti innovativi che permettono di personalizzare la polizza e di confrontare in tempo reale le offerte di numerose compagnie assicurative.

Ecco una panoramica delle app più efficaci

Segugio.it rappresenta una delle piattaforme più utilizzate per il confronto delle assicurazioni. L’app consente di accedere a un database che comprende oltre 80 compagnie, offrendo preventivi personalizzati basati sul profilo dell’assicurato e sulle caratteristiche del veicolo. L’Osservatorio di Segugio.it sottolinea come il semplice ricorso a un comparatore e il cambio di compagnia assicurativa possano generare risparmi anche di diverse centinaia di euro all’anno. Tra le funzionalità più apprezzate vi è la possibilità di bloccare un’offerta per 60 giorni e di usufruire di una consulenza gratuita con un operatore dedicato. Nonostante alcune recensioni non entusiastiche – con un rating non elevato su App Store – l’app resta una delle soluzioni più rapide e trasparenti per chi vuole orientarsi nel mercato assicurativo.

Un’altra realtà digitale in forte ascesa è l’app di Prima Assicurazioni, una società insurtech che ha rivoluzionato la gestione della polizza con un’interfaccia completamente digitale. Gli utenti possono calcolare il preventivo, acquistare la copertura e gestire ogni dettaglio della polizza senza intermediari. Prima si distingue per le offerte dedicate a categorie specifiche, come i guidatori giovani e le famiglie, con possibilità di aggiungere coperture accessorie personalizzate. Fondata nel 2014 a Milano, oggi conta oltre 4 milioni di clienti in Europa, con una presenza consolidata in Italia, Regno Unito e Spagna. La compagnia è nota per la sua comunicazione smart e per la facilità d’uso dell’app, elementi che hanno favorito una rapida crescita nel settore.

Per chi utilizza l’auto saltuariamente, le formule assicurative basate sul consumo reale rappresentano un’opportunità concreta di risparmio. Verti è una delle compagnie che propone polizze pay-as-you-drive o pay-per-use, che calcolano il premio assicurativo in base ai chilometri effettivamente percorsi. Questo modello è particolarmente vantaggioso per chi guida soprattutto in ambito urbano o nei fine settimana, consentendo di pagare solo per l’effettivo utilizzo del veicolo. Secondo i dati forniti da Verti, il risparmio rispetto alle polizze tradizionali può arrivare fino al 30%. L’app di Verti permette di monitorare la copertura, visualizzare i dati di utilizzo e gestire pagamenti e assistenza in tempo reale, rendendo semplice e trasparente la gestione della polizza.

Un’altra novità interessante arriva da Telepass Assicura, che sfrutta i dati di mobilità raccolti dal dispositivo Telepass per proporre una polizza RC auto personalizzata. Grazie a questa integrazione, è possibile stipulare una polizza basata su parametri reali come chilometraggio e stile di guida, con la possibilità di rateizzare il premio annuale e gestire tutta la documentazione in modalità digitale. L’app si integra inoltre con altri servizi del gruppo Telepass, come parcheggi e manutenzione, offrendo un’esperienza completa per chi è già cliente e desidera ottimizzare i costi legati alla mobilità.