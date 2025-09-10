Bonus di settembre 2025: ecco quelli che non devi assolutamente lasciarti sfuggire, sono una vera manna dal cielo!

Tra i principali incentivi confermati per settembre 2025, spicca il bonus auto, che continua a sostenere l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Il Governo ha prorogato e potenziato gli incentivi per le auto elettriche, ibride plug-in e a metano, con contributi che possono arrivare fino a 6.000 euro, a seconda del modello e della fascia di emissioni di CO2.

Particolarmente rilevante è la possibilità di accedere a un ulteriore incentivo in caso di rottamazione di un veicolo usato, con un importo aggiuntivo che può variare tra 2.000 e 4.000 euro. Questo meccanismo vuole favorire il ricambio del parco auto nazionale con mezzi più efficienti e meno inquinanti, contribuendo agli obiettivi ambientali fissati dall’Unione Europea.

È importante sottolineare che per usufruire dei bonus auto 2025 è necessario rispettare i requisiti indicati, tra cui l’acquisto di veicoli conformi alle normative Euro 6 o superiori, la rottamazione di veicoli ante Euro 4 e l’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Le risorse stanziate sono limitate e vengono assegnate fino a esaurimento fondi.

Tutti i bonus di settembre 2025: come richiederli

Settembre 2025 vede inoltre il proseguimento di diverse misure dedicate all’efficienza energetica domestica. Il bonus elettrodomestici rimane un incentivo fondamentale per chi desidera rinnovare la propria casa con apparecchi moderni, più performanti e meno dispendiosi dal punto di vista dei consumi.

Tra i prodotti agevolati figurano frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e forni di classe energetica A++ o superiore. La detrazione prevista può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta, da ripartire in 10 quote annuali, purché l’acquisto sia effettuato in sostituzione di un elettrodomestico obsoleto.

Parallelamente, continuano a essere disponibili gli incentivi per interventi di riqualificazione energetica sull’edificio, come la sostituzione di infissi, l’installazione di sistemi di climatizzazione a pompa di calore e l’adozione di impianti fotovoltaici. Questi bonus sono fondamentali per contribuire alla riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per accedere ai vari bonus e incentivi di settembre 2025 è essenziale seguire procedure precise e conservare tutta la documentazione richiesta. In generale, è necessario:

Effettuare acquisti presso rivenditori autorizzati e conservare fatture o scontrini fiscali;

In caso di interventi edilizi, presentare comunicazioni o autorizzazioni agli enti competenti;

Per l’auto, certificare la rottamazione del veicolo precedente e registrare l’acquisto al PRA;

Presentare le richieste di detrazione nella dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o Modello Redditi.

Le piattaforme online dedicate e gli sportelli regionali offrono assistenza per la compilazione delle domande e il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche.

L’attenzione alle scadenze è fondamentale: molti incentivi sono validi solo fino al 31 dicembre 2025, mentre alcune agevolazioni specifiche possono terminare già entro i prossimi mesi, a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati.