Transizione ecologica, Cingolani: serve snellire la burocrazia

Transizione ecologica e pianificazione, necessario snellire la burocrazia per rendere l'Italia un Paese leader secondo il Ministro Cingolani.

Snellire la burocrazia per rendere l’Italia un Paese leader sul fronte della transizione ecologica. A sostenerlo il neo Ministro Roberto Cingolani, intervenuto nelle scorse ore in merito al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e allo sviluppo sostenibile nel Bel Paese.

Il Ministro della Transizione Ecologica ha parlato di un’azione congiunta da parte di più ministeri, rendendo l’impegno profuso “non una somma verticale, ma un impegno trasversale”. È necessario, ha dichiarato Cingolani, che si inneschi un vero e proprio “cambiamento culturale“.

Si tratta di una sfida difficile per l’Italia, che dovrà essere superata attraverso un’attenta pianificazione. Oltre che tramite un forte snellimento della burocrazia:

Siamo chiamati a una operazione piuttosto complessa, passare da un punto A ben definito che è la situazione attuale a un punto B fatto di obiettivi: la difficoltà è stabilire il percorso, che passa per una molteplicità di variabili.

Da un lato dobbiamo pensare al futuro come Paese e dall’altro inquadrarlo molto bene in una strategia che riguarda tutto il Pianeta. Ricordiamoci però che le scelte che facciamo oggi per la prima volta possano influenzare non solo il futuro, ma anche il nostro presente perché i bambini di oggi vedranno il nuovo secolo.